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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Саратовские распределительные сети" отремонтировали воздушную линию электропередачи 110 кВ Ленинская – ТЭЦ-5

В рамках реализации ремонтной программы 2017-го года специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» осуществили ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Ленинская – ТЭЦ-5.

Энергетики установили изоляторы ПС-70Е, более устойчивые к воздействию окружающей среды, на некоторых анкерных и промежуточных опорах, заменили дефектные изоляторы проверили состояние болтовых контактных соединений в шлейфах опор, измерили сопротивление заземляющих устройств и грозотроса, провели ремонт надземной части фундаментов опор и восстановили постоянные информационные знаки.

Проведена расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Работы проводились с использованием мульчерной техники.

Воздушная линия электропередачи Ленинская – ТЭЦ-5 имеет протяженность 9,62 км. По ней запитаны подстанции     110/10 кВ «Ленинская» и «Техническая», которые обеспечивают электроснабжение территориальных сетевых компаний в Кировском и Ленинском районах Саратова. Плановый ремонт ВЛ повысил надёжность электроснабжения потребителей.

Мероприятия в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, ведутся и в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Мордовэнерго», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго», «Оренбургэнерго», «Ульяновские распределительные сети» и «Самарские распределительные сети».

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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