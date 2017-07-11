Siemens намерен подать в суд из-за поставок своих турбин в Крым

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 11:41
Рубрика: В мире
Метки: КРЫМ-2014, Siemens
Концерн Siemens планирует судиться с причастными к поставкам фирменных турбинных установок в Республику Крым. Об этом заявили представители компании.
"Siemens подаст иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже отправленного оборудования обратно в его первоначальное место назначения — Тамань. В качестве альтернативы Siemens будет настаивать на прекращении сделки", — пояснили в концерне.
Утверждается, что информацию о транспортировке газотурбинных установок в Крым компания получила из "надежных источников". Руководство концерна настаивает на том, что оборудование предназначалось для проекта в Тамани. В Министерстве экономики ФРГ уже предупредили Siemens, что отправка продукции на полуостров нарушает санкционный режим, что может иметь негативные последствия для компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что в Крыму нет немецких турбин, а местные электростанции оснащают техникой отечественного производства.
Ранее сообщалось, что концерн потребовал от российских компаний гарантий прекращения поставок его продукции на полуостров. Партнерам Siemens также не рекомендуется оказывать услуги по эксплуатации оборудования на "санкционных" территориях.
Источник: РИА Новости