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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состав участников инициативы по энергоэффективности и устойчивому развитию городов расширяется

Состав участников инициативы по энергоэффективности и устойчивому развитию городов расширяется

11 июля 2017, 10:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства Минэнерго России Дмитрий Зубов «на полях» XIV Конференции городов-партнеров России и Германии принял участие в совместной сессии Минэнерго России и Министерства экономики и энергетики Германии «Практический опыт и перспективы муниципального сотрудничества».

Ключевой темой указанной сессии стали вопросы энергоэффективности и устойчивого развития городов.

Участие в сессии приняли руководители российских и немецких муниципалитетов, а также представители Федерального Министерства экономики и энергетики Германии, Немецкого энергетического агентства, экспертного сообщества.

В рамках свое выступления Дмитрий Зубов рассказал о планах дальнейшего развития международной инициативы по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, которую возглавила Россия в июне т.г. на восьмой Межминистерской встрече по чистой энергии, а также особо выделил вектор работы с российскими городами.

«Минэнерго России совместно с Агентством стратегических инициатив прорабатывают инициативы, направленные на привлечение инвестиций в российскую экономику в сфере энергосбережения городов России, включая переход на энергоэффективное освещение, улучшение качества теплоснабжения, расширение применения возобновляемых источников энергии», – отметил Дмитрий Зубов.

По итогам обсуждения состоялась торжественная церемония присоединения мэров городов Краснодара и Суздаля к Декларации по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, которая была запущена в 2016 году по итогам первой Международной встрече мэров по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого развития городов.

В заключении Дмитрий Зубов пригласил участников сессии на второй международный саммит мэров по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, который состоится с 4 по 7 октября 2017 года в г. Москве «на полях» Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».   

Компания: Министерство энергетики РФ

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