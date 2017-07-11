Строители оставили без света несколько улиц Тюмени

Несогласованные действия строительных организаций в очередной раз оставили без света жителей Тюмени и нанесли ущерб электросетевому хозяйству.



Стали известны причины отключения электроэнергии в мкр. Тюменский областной столицы. Как было установлено в ходе осмотра линий электропередачи, при строительстве автомобильной развязки на улице Федюнинского была повреждена кабельная линия 10 кВ. Строительная компания не согласовала с энергетиками место проведения земельных работ и обесточила микрорайон, где проживают 3980 жителей Тюмени.



Напомним, 10 июля в результате повреждения кабельной линии 10 кВ с 4 часов 13 минут утра без электричества остались часть жителей областной столицы в районе улиц Пермякова, Федюнинского, Широтной. На место незамедлительно выехали бригады филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. Энергетики направили пять дизель-генераторных установок, и уже в 7-31 большая часть жилых домов, оставшихся без света, были подключены от резервных источников энергоснабжения. В 10-54 электроснабжение было восставлено в полном объёме. Всего к восстановительным работам было привлечено четыре бригады Тюменских распределительных сетей и одна подрядной организации.



«Все работы были выполнены в максимально сжатые сроки, чтобы уменьшить негативные последствия халатной деятельности строителей для жителей микрорайона, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Антон Фирсов. – Сейчас готовится претензия в адрес компании-нарушителя, им предстоит возместить ущерб и оплатить восстановление линии электропередачи».



В месте пролегания кабеля были установлены предупреждающие знаки, однако строители пренебрегли правилами безопасности и поставили под угрозу свои жизнь и здоровье. В этот раз никто из нарушителей не пострадал, однако энергетики в очередной раз напоминают, что вблизи линий электропередачи запрещены любые работы без согласования с электросетевой компанией.



ПОМНИТЕ! Если в результате проводимых работ вы совершили наезд на опору ВЛ или стали причиной какого-либо другого повреждения электрооборудования, не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки. Оставайтесь на месте, постарайтесь не допускать других людей в зону повреждения в радиусе не менее 8 метров и незамедлительно любым способом доведите информацию до энергетиков, полиции или администрации. Телефон круглосуточной прямой линии «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-02 (звонок бесплатный).