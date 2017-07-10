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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тулэнерго провел совещание для представителей малого и среднего бизнеса

Тулэнерго провел совещание для представителей малого и среднего бизнеса

11 июля 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Основной темой для обсуждения стало технологическое присоединение электроустановок мощностью 15-150 кВт к сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

В работе совещания приняли участие представители малого и среднего предпринимательства из Тулы и Тульской области, развивающие бизнес и планирующие присоединение энергопринимающих устройств до 150 кВт.

Специалисты филиала «Тулэнерго» проинформировали предпринимателей о последних изменениях в законодательстве, касающихся технологического присоединения, сроках исполнения заявок, требованиях, предъявляемым к комплекту документов заявителей, ответственности за соблюдение порядка технологического присоединения, а также ответили на возникшие у бизнесменов вопросы.

Также энергетики разъяснили новые возможности интерактивного обслуживания. В частности, сейчас на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrsk-cp.ru  действуют сервисы, которые позволяют владельцам электроустановок мощностью до 150 кВт отслеживать ход выполнения заявки в режиме онлайн, направлять заявки на восстановление ранее выданных технических условий, на переоформление или перераспределение мощности. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.

Организаторы мероприятия отмечают, что подобные открытые встречи позволяют синхронизировать планы развития бизнеса с существующими возможностями электросетевой инфраструктуры, а также повысить доступность и снизить стоимость подключения новых площадок к сетям путем перераспределения мощностей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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