Тулэнерго провел совещание для представителей малого и среднего бизнеса

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Основной темой для обсуждения стало технологическое присоединение электроустановок мощностью 15-150 кВт к сетям филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».
В работе совещания приняли участие представители малого и среднего предпринимательства из Тулы и Тульской области, развивающие бизнес и планирующие присоединение энергопринимающих устройств до 150 кВт.
Специалисты филиала «Тулэнерго» проинформировали предпринимателей о последних изменениях в законодательстве, касающихся технологического присоединения, сроках исполнения заявок, требованиях, предъявляемым к комплекту документов заявителей, ответственности за соблюдение порядка технологического присоединения, а также ответили на возникшие у бизнесменов вопросы.
Также энергетики разъяснили новые возможности интерактивного обслуживания. В частности, сейчас на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrsk-cp.ru действуют сервисы, которые позволяют владельцам электроустановок мощностью до 150 кВт отслеживать ход выполнения заявки в режиме онлайн, направлять заявки на восстановление ранее выданных технических условий, на переоформление или перераспределение мощности. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.
Организаторы мероприятия отмечают, что подобные открытые встречи позволяют синхронизировать планы развития бизнеса с существующими возможностями электросетевой инфраструктуры, а также повысить доступность и снизить стоимость подключения новых площадок к сетям путем перераспределения мощностей.