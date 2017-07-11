В первом полугодии 2017 г. АО "Калмэнергосбыт" взыскало с неплательщиков более 28 миллионов рублей

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11 июля 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») по итогам первого полугодия 2017 г. взыскало со злостных неплательщиков более 28 млн руб. Всего за шесть месяцев в арбитражные суды и суды общей юрисдикции региональный гарантпоставщик подал 367 исков на общую сумму 34,1 млн руб., в том числе к бытовым потребителям (население) - 196 исков на 408 тыс. руб. и 171 иск - к прочим потребителям на сумму 33,7 млн руб.
По состоянию на 1 июля 2017 года, с учетом прошлых периодов, судебные инстанции удовлетворили 386 исковых заявлений на общую сумму 28,1 млн руб., в том числе 201 иск - к физическим лицам на сумму 535 тыс. руб. и к прочим потребителям - на сумму 27,6 млн руб. Из взысканной суммы 12,8 млн руб. уже поступили на расчетный счет регионального гарантпоставщика. На стадии рассмотрения находятся еще 509 исков на общую сумму 54 млн руб.
АО «Калмэнергосбыт» держит на постоянном контроле своевременность и полноту оплаты текущего потребления электроэнергии, а также динамику дебиторской задолженности потребителей перед региональным гарантпоставщиком.
На актуальность повышения дисциплины платежей за потребленные энергоресурсы и ликвидацию дебиторской задолженности особо указали Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа, состоявшемся в марте 2016 года, а также генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин во время визита в Дагестан в мае 2016 года.
Управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко сообщил, что во втором полугодии региональный гарантпоставщик усилит работу со злостными неплательщиками в интересах добросовестных потребителей электроэнергии.