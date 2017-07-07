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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Вологдаэнерго" обеспечил электроснабжение крупного завода, на котором создано 100 новых рабочих мест

В рамках технологического присоединения специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») совместно с подрядной организацией построили линию электропередачи классом напряжения 10 кВ для лесоперерабатывающего завода, который находится в деревне Верегонец Белозерского района, Вологодской области.

Накануне состоялось открытие предприятия, в котором принял участие Губернатор Олег Кувшинников.

«Лесопромышленный комплекс Вологодчины – один из крупнейших в стране, за последние пять лет мы увеличили объем лесозаготовки на 22%, и занимаем второе место в России по этому показателю, - отметил Олег Кувшинников. - Мы видим, что строительство новых объектов на территории области не останавливается. Завод, который мы сегодня запускаем, пример того, что промышленность нашей страны развивается, несмотря на трудности и санкции».

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект по строительству этого предприятия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

«Мощность заводу требовалась довольно большая – 2500 кВт. Трасса новой линии 10 кВ спроектирована вдоль существующей линии 110 кВ «Кириллов-Белозерск». Строительство мы завершили в установленные сроки», - рассказал начальник Белозерского РЭС филиала «Вологдаэнерго» Лебедев Вадим.

Добавим, что новое предприятие ориентировано на углубленную деревообработку: пиломатериалы, топливные брикеты и технологическая щепа – свыше 300 тыс. куб.м. продукции. Кроме того, открытие предприятия позволило создать 100 новых рабочих мест.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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