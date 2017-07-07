Задачи выполнены: в Северных электрических сетях прошли командно-штабные учения

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11 июля 2017, 09:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
Командно-штабные учения на тему ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений, прошли в филиале АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети с участием подразделений ГО и ЧС администрации муниципального образования г. Новый Уренгой. Мероприятие прошло в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
По легенде, из-за резкого понижения температуры наружного воздуха и образования гололёдно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях высоковольтных линий электропередачи происходят массовые аварийные отключения. В результате полностью обесточены 104 подстанции различного класса напряжения, что приводит к отключению электроэнергии в микрорайонах Нового Уренгоя с населением около 80 000 человек.
На практике было отработано взаимодействие с органами ГО и ЧС администрации города, персоналом филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкое ПМЭС, подрядными и территориальными сетевыми организациями, единой дежурной диспетчерской службой города Новый Уренгой.
«В реальности была проверена оперативность действий по оповещению и сбору руководящего состава аварийно-восстановительных бригад в рабочее и нерабочее время. В ходе учения были использованы разные режимы работы предприятия. Девять вводных задач, поставленные руководством, успешно выполнены», – прокомментировал директор филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети Денис Домашний.