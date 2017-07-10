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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Завершен проект по усовершенствованию автоматизированной системы управления документооборотом "Россетей"

Завершен проект по усовершенствованию автоматизированной системы управления документооборотом Россетей

11 июля 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 Компания «АйДи – Технологии управления» завершила проект по усовершенствованию автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) «Россетей». Специалисты «АйДи – Технологии управления» разработали и внедрили в систему дополнительную функциональность для повышения эффективности использования ресурса.

Для удобства пользователей и развития инструмента в АСУД «Россетей» был внедрен целый ряд новых функциональных возможностей, включая подсистему полнотекстового поиска и оптимизацию пользовательского интерфейса. Данные меры позволили сократить время, затрачиваемое на поиск и обработку информации в системе.

В рамках работ по проекту, также был реализован механизм проверки на полноту и корректность данных исходящих сообщений между компаниями, входящими в группу «Россети», с возможностью выявления и обработки возникающих ошибок в связи с некорректностью или отсутствием обязательных данных.

Отдельное внимание было уделено созданию мобильного приложения АСУД для работы на Apple iPad для обеспечения оперативного доступа руководства к документации Общества, позволяющего принимать управленческие решения вне рабочего места, а также вести оперативный контроль за исполнением поручений.

В ходе реализации поставленных компанией «Россети» задач специалисты «АйДи – Технологии управления» создали подсистему аналитической отчетности, позволяющую формировать заранее подготовленные базовые отчеты, а также создавать новые отчетные формы по заданным параметрам: количество, сроки исполнения, длительность согласования документов, поручений, типов и видов документов, структурных подразделений и конкретных сотрудников.

В результате проведенного усовершенствования АСУД компании «Россети», сократилось время, затрачиваемое сотрудниками на поиск и обработку документов, разработан прикладной механизм просмотра и модификации содержимого сообщений между компаниями группы, оптимизирован интерфейс системы и добавлена возможность персонифицированных пользовательских настроек.

«Совместно с проектной командой компании «АйДи – Технологии управления» реализован комплекс мер, направленных на повышение удобства и функциональности автоматизированной системы управленческого документооборота компании «Россети». В результате реализации проекта существенно возросла эффективность использования системы, увеличено количество автоматизированных функций, реализован доступ к системе с мобильных устройств, оптимизирован процесс межфилиального документооборота Общества», - заявил директора Департамента управления делами компании «Россети» Александр Ефимов.

«Компания «Россети» и ООО «АйДи – Технологии управления» ведут тесное сотрудничество в части разработки и развития АСУД в «Россетях». В ходе реализации проекта решены все поставленные перед специалистами «АйДи – Технологии управления» задачи, соблюдены установленные сроки, эксплуатация системы проходила в штатном режиме без остановок на внедрение новой функциональности», - отмечает Михаил Егоров, Руководитель проектов, Проектный офис ООО «АйДи - Технологии управления».

Компания: ПАО "Россети"

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