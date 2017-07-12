ДРСК начала строительство подстанции для энергоснабжения ТОСЭР "Михайловская"

Обзорная статья
12 июля 2017, 15:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (входит в состав группы РусГидро) приступил к строительству подстанции 110/10 кВ «Ключи» в Спасском муниципальном районе. Новый энергообъект предназначен для обеспечения электроэнергией ТОСЭР «Михайловская».
Для доставки оборудования на территорию подстанции подрядной организацией построена временная дорога. В июне специалистами филиала были оформлены все земельные участки под строительство энергообъекта. Получено разрешение на строительство. На месте будущей подстанции выполнена планировка территории, ведется устройство заземления, установлены молниеотводы. Кроме этого, подготовлены котлованы под чаши силовых трансформаторов и под резервуар хранения воды, установлен маслосборник. Оборудование, которое будет смонтировано на энергообъекте, произведено российскими предприятиями.
Завершить строительство подстанции «Ключи» а также других энергообъектов для ТОСЭР «Михайловская» планируется к концу 2017 года.
По условиям соглашения, заключенного в 2016 году между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «ДРСК», компания готовит электросетевую инфраструктуру для подключения двух из трех зарегистрированных приморских ТОСЭР - «Михайловская» и «Большой Камень». Все затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение берет на себя «Корпорация развития Дальнего Востока».
Для обеспечения электроэнергией ТОСЭР «Михайловская» приморским филиалом ДРСК будет построено четыре подстанции: 110/35 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи» и две подстанции 35 кВ: «Дубки», «Ленинское», а также около 111 км линии электропередачи 10-110 кВ. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт. Строительные площадки сейчас развернуты в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском, Черниговском.
В рамках строительства энергообъектов для ТОСЭР «Большой Камень» в 4 квартале специалисты приступят к строительству ПС 110 кВ «Садовая» и ЛЭП 110 кВ. Установленная мощность подстанции составит 80 МВт. Новый энергообъект не только полностью обеспечит электроэнергией резидента ТОСЭР, а также в перспективе сможет принять нагрузку жилищного строительства, объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения.