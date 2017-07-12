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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Дагестанские энергетики завершили работы по техническому перевооружению двух подстанций в горных районах

Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого комплекса Дагестана для повышения надежности и качества электроснабжения – важная часть инвестиционной программы управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания». Запланированное техническое перевооружение подстанций 110 кВ «Тлох» и «Хунзах» включает в себя установку основных селективных быстродействующих защит на линии 110 кВ «Дылым – Тлох».

Еще в первом квартале текущего года были выполнены работы по реконструкции схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на подстанции «Дылым». Также было установлено новое оборудование на воздушной линии 110 кВ «Дылым – Тлох» с отпайкой на «Аргвани».

В начале июля энергетики полностью завершили реконструкцию линии электропередачи 110 кВ, идущей от питающего центра 110 кВ «Тлох» до 110 кВ «Хунзах». Здесь были введены основные селективные защиты (РЗА и ПА), автоматика ограничения перегруза оборудования (АОПО) и автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН). Была проведена и замена кабеля с изоляторами.

Проведенная реконструкция позволит избежать перегрузки электросетевого оборудования в осенне-зимний максимум потребления и улучшит пропускную мощность сетей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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