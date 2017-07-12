Дагестанские энергетики завершили работы по техническому перевооружению двух подстанций в горных районах

Обзорная статья
12 июля 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ПОДСТАНЦИЯ
Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого комплекса Дагестана для повышения надежности и качества электроснабжения – важная часть инвестиционной программы управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания». Запланированное техническое перевооружение подстанций 110 кВ «Тлох» и «Хунзах» включает в себя установку основных селективных быстродействующих защит на линии 110 кВ «Дылым – Тлох».
Еще в первом квартале текущего года были выполнены работы по реконструкции схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на подстанции «Дылым». Также было установлено новое оборудование на воздушной линии 110 кВ «Дылым – Тлох» с отпайкой на «Аргвани».
В начале июля энергетики полностью завершили реконструкцию линии электропередачи 110 кВ, идущей от питающего центра 110 кВ «Тлох» до 110 кВ «Хунзах». Здесь были введены основные селективные защиты (РЗА и ПА), автоматика ограничения перегруза оборудования (АОПО) и автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН). Была проведена и замена кабеля с изоляторами.
Проведенная реконструкция позволит избежать перегрузки электросетевого оборудования в осенне-зимний максимум потребления и улучшит пропускную мощность сетей.