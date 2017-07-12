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Отраслевые новости: Энергетика

Экономия на миллион. На Ижевской ТЭЦ-2 реализован крупный проект по установке современных светильников

Экономия на миллион. На Ижевской ТЭЦ-2 реализован крупный проект по установке современных светильников

12 июля 2017, 17:24
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

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Удмуртский филиал на пути серьезной экономии внутренних ресурсов. На Ижевской ТЭЦ-2 реализован крупный проект по замене старого и установке нового осветительного оборудования. Более 800 светодиодных ламп появились в главном корпусе котлотурбинного отделения станции. 248 ламп  были установлены на потолке, 559 заняли свое место на ярусах энергетических котлов.

Макар Вахрушев, эксперт группы развития производственных систем ПАО «Т ПЛЮС»: «Главным преимуществом светодиодного освещения является его низкое энергопотребление. Лампы потребляют в 8-10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания при том же световом потоке.  В срок службы  сверхдолгий. Производитель ламп нам гарантирует, что без замены они прослужат более 5 с половиной лет. Кроме того, при работе такого оборудования отсутствует мерцание и ультрафиолетовое излучение».

Проект на Ижевской ТЭЦ-2 был реализован по принципу энергосервисного договора компанией  ООО «ЕЭС. Гарант». Это значит, что в обновление осветительных приборов на станции Удмуртский филиал  не вложил ни копейки. «ЕЭС. Гарант»» поставил оборудование за свой счет, а рассчитываться энергетики будут с полученного эффекта.

Андрей Мушегов, руководитель отдела реализации проектов ДВД удмурдского филиала ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»: «По расчетным данным экономия электрической  энергии обещает быть весьма внушительной. Более миллиона кВт/ч электроэнергии можно сэкономить в год только на освещении одного котлотурбинного цеха. Проект стоимостью в 3 миллиона рублей сможет себя окупить за 3 года».

В Удмуртском филиале такой  перспективой тоже довольны. Энергетики Ижевской ТЭЦ-2 просчитывают новые проекты.  Замены освещения требуют помещения  мазутно -насосного хозяйства, пиковой водогрейной котельной.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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