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Отраслевые новости: Россия

Георгий Каламанов встретился с представителями Африки "на полях" выставки "Иннопром-2017"

Георгий Каламанов встретился с представителями Африки на полях выставки Иннопром-2017

12 июля 2017, 15:49
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017

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10 июля 2017 г. состоялась встреча заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Каламанова с Министром промышленности и торговли Республики Зимбабве Майклом Бимой.

"Российско-зимбабвийское сотрудничество развивается по нарастающей и наша общая задача обеспечить дальнейший рост двустороннего товарооборота", - отметил замглавы Минпромторга России.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня: работу над проектом по совместному освоению месторождения металлов платиновой группы «Дарвендейл», перспективы взаимодействия в алмазодобывающей отрасли и прочие вопросы торгово-промышленного сотрудничества. По итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о визите российской делегации в Зимбабве в январе следующего года.

11 июля 2017 г. в рамках мероприятий Международной промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге при участии Георгия Каламанова состоялась панельная дискуссия «Африка – восходящая звезда в контексте новых международных отношений», в которой приняли участие представители российских и африканских государственных ведомств и деловых кругов, в том числе, Министр промышленности и торговли Зимбабве Майкл Бима, госминистр промышленности Эфиопии Алему Симе, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк" Александр Мещеряков и другие.

"Минпромторг уделят особое внимание развитию взаимодействия с Африкой. Мы будем оказывать поддержку всем российским организациям, заинтересованным в выходе на рынки этого континента", - сказал Георгий Каламанов.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния и дальнейшего развития взаимоотношений России с государствами африканского континента в различных областях.

Компания: Минпромторг РФ
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