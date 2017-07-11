Компания "Россети" и Республика Карелия подписали соглашение о сотрудничестве

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 16:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
10 июля на острове Валаам состоялась рабочая встреча генерального директора компании «Россети» Олега Бударгина и врио Главы Республики Карелии Артура Парфенчикова, в рамках которой обсуждены актуальные экономические и социальные вопросы региона, в том числе.
«Россети» постоянно работают над улучшением надежности и качества энергоснабжения потребителей региона, чтобы жители Карелии увидели новый этап, новую историю взаимодействия электросетевого комплекса страны и руководства республики», - заявил Олег Бударгин.
Планы долгосрочного сотрудничества компании «Россети» и Правительства Карелии были озвучены ранее в ходе Петербургского международного экономического форума в мае этого года.
В рамках достигнутых договоренностей, МРСК Северо-Запада (дочерняя структура компании «Россети») разработала Программу развития электрических сетей Республики Карелия, предусматривающую инвестирование дополнительно трех млрд. рублей в реконструкцию и модернизацию электросетей. Общий объем финансирования программы составит 5,8 млрд. рублей.
В течение пяти лет планируется провести реконструкцию сетей 35–110 кВ; реконструкцию сетей 6–10 кВ, включая комплексную реконструкцию линий электропередачи в Олонецком, Прионежском районах и Приладожье, а также реконструкцию сетей 0,4 кВ.
В ходе совещания была рассмотрена перспектива внедрения проекта «Цифровой РЭС» в филиале «Карелэнерго». Олег Бударгин отметил, что в России в ближайшие годы будет реализовано всего пять таких проектов, в том числе и в Карелии.
Реализация проекта «Цифровой район электрических сетей» позволит значительно повысить надежность электроснабжения, снизить время ликвидации аварий, сократить недоотпуск электроэнергии и оптимизировать эксплуатационные затраты.
Итогом рабочей встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Россети» и Правительством Карелии.
Помимо обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, соглашением предусмотрено развитие инвестиционного потенциала и поддержка региональных производителей электротехнического оборудования и материалов, реализация долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры.