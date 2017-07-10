Курскэнерго в первом полугодии сэкономило свыше 1,3 млн кВт*ч электроэнергии

Обзорная статья
12 июля 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 6 месяцев 2017 года. Cуммарный эффект от ее выполнения составил 1,322 млн кВт*ч. Для сравнения, такой объем электроэнергии сопоставим с ежемесячным энергопотреблением Поныровского района Курской области с населением порядка 11 тысяч человек.
Большой объем экономии – 827,09 тыс. кВт*ч – получен от выполнения организационных мероприятий программы по снижению потерь, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанций с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.
495,02 тыс. кВт*ч было сэкономлено благодаря выполнению технических мероприятий: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).
Кроме того, в филиале на 430,73 тыс. кВт*ч или 6,6% от плановых показателей снижен расход электроэнергии на хозяйственные нужды. Сотрудники филиала проводят замену ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. С начала года заменено 317 ламп, ожидаемый годовой эффект от этой работы составит 68 тыс. кВт* ч.
Ожидаемый эффект от реализации в Курскэнерго энергосберегающих мероприятий по итогам 2017 года, согласно плану, должен составить 2,646 млн кВт*ч.