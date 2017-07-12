"Ленэнерго" присоединит к электросетям жилой квартал в Приморском районе

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») создаст электросетевую инфраструктуру для многоэтажной жилой застройки на Глухарской улице. Сетевая компания обеспечит электроснабжение жилого массива электрической мощностью более 56 МВт.
В настоящий момент для подключения объекта в районе Парашютной улицы ведутся строительные работы по прокладке двух кабельных линий 110 кВ от подстанции 110 кВ №99 «Ниссан» для присоединения новой подстанции 110 кВ «Каменка». В связи с этим до 31 декабря 2017 года будет частично ограничено дорожное движение.
«Ленэнерго» просит жителей района с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением работ на сетях. Они будут компенсированы значительным ростом надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, а также подключением к электросетям новых потребителей.