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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Молодые специалисты МРСК Сибири участвуют в Форсаже-2017

Молодые специалисты МРСК Сибири участвуют в Форсаже-2017

12 июля 2017, 16:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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Молодые специалисты ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») принимают участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017», проходящем в Калужской области.

В объединенную команду Россетей вошли 5 представителей МРСК Сибири, которые состоят в кадровых резервах, а также Советах молодежи Общества. Часть из них уже имеет опыт участия в крупных российских научно-технических и общественных форумах, а также в корпоративных мероприятиях для молодежного кадрового резерва компании.

Участникам форума в ходе разнообразных мастер-классов, лекций, практикумов и сессий предстоит обсудить друг с другом и с экспертами актуальные для отрасли вопросы. В том числе - снижение потребления энергии, перспективы применения в сетевом комплексе цифровых технологий, внедрение инновационных технологий в отраслях ТЭК, создание областей технологических прорывов в электроэнергетике и многое другое.

«Мне очень приятно, что наша компания принимаем участие в форуме «Форсаж-2017». Это уникальная площадка, где мы, молодые специалисты, можем получить новые знания, защитить собственные проекты, наладить коммуникации друг с другом. А также пообщаться с известными лидерами отрасли, представителями российского бизнеса и власти, влиятельными зарубежными экспертами», - отмечает Юрий Юрченко, ведущий инженер отдела проектирования департамента капитального строительства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго».

Отметим также, что с 17 по 23 июля 2017 года молодые специалисты ПАО «МРСК Сибири» примут участие в Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2017», который будет проходить в Красноярском крае.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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