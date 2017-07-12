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Отраслевые новости: В мире

Немецкий МИД не уверен, что поставки турбин Siemens в Крым нарушают санкции

Немецкий МИД не уверен, что поставки турбин Siemens в Крым нарушают санкции

12 июля 2017, 16:28
Рубрика: В мире
Метки: КРЫМ-2014, Siemens

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В ситуации с возможной поставкой в Крым турбин немецкой компании Siemens необходимо проверить, идет ли речь о нарушении санкций, заявили РИА Новости в МИД Германии.

"Эту проверку ведут компетентные органы", — сказал официальный представитель ведомства.

Дочерняя компания "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт, пуск первых блоков запланирован на первый квартал 2018 года. Ранее агентство Рейтер сообщило, что, несмотря на европейские санкции, для ТЭС на полуостров поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков стала компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Арбитражный суд Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" госкорпорации "Ростех" — компании "Технопромэкспорт", а также к своей структуре "Сименс технологии газовых турбин".

Представитель Siemens Вольфрам Трост пояснял, что компания инициировала уголовное расследование. Как позже уточнял другой представитель концерна, Филипп Энч, у Siemens нет доказательств того, что находящиеся на полуострове турбины принадлежат компании, но есть причины так полагать. По его словам, это могут быть турбины, поставленные в Тамань.

Источник: РИА Новости

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