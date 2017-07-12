Подведены итоги первой профильной смены "Энергия старта"

В ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) завершилась первая профильная смена «Энергия старта». Сегодня на церемонии закрытия смены директор приморского филиала ДРСК Сергей Чутенко поблагодарил ребят за активную работу в рамках спецкурса. Самые инициативные участники смены и те, кто успешно защитил свои проекты на Молодежном форуме, были отмечены наградами.



На итоговом мероприятии ребята подписали письмо министру энергетики РФ Александру Новаку, в котором выразили желание включиться в обсуждение, а после получения специальности, и в реализацию крупных региональных проектов в области энергетики, популяризацию технического образования на Дальнем Востоке, расширение связей между школьниками России и стран АТР. «Мы узнали о новых технологиях, тесной взаимосвязи энергосбережения, экологии, об альтернативных источниках энергии. В центральной России развиты технопарки, есть возможность обмена новыми разработками не только для студентов, но и школьники привлечены в обсуждение актуальных для регионов вопросов. Нам важно не отставать в знаниях и возможностях от ребят, которые живут на западе и в центральной части страны. Мы понимаем, что к тому времени, когда мы получим образование, нужно будет активно включаться в работу - строить новые торговые порты, развивать торговлю, строить энергомост в Японию. Мы хотим уже сейчас более плотно общаться со сверстниками из этих стран и хотим, чтобы ВУЗы, в которых мы будем учиться, сотрудничали с ВУЗами стран, соседствующих с Дальним Востоком».



Всего по итогам спецкурса энергетики отметили более 20 школьников, в том числе Симонова Даниила (Амурская область), Косенко Василия (Приморский край), Амельченко Антона (Амурская область), Макаревича Даниила (Амурская область), Андреева Дмитрия (Амурская область), Зарубина Артемия (Хабаровский край), Белокрылову Светлану (Сахалинская область), Кошевую Софью (Республика Саха), Раджабову Милану (Амурская область), Шарай Григория (Сахалинская область), Тищенко Илью (Амурская область), Перминову Ангелину (Приморский край), Погорельцеву Алину (Сахалинская область), Урыбину Елену (Сахалинская область), Вакуленко Анну (Приморский край), Шаронина Матвея (Приморский край), Цодикова Данила (Сахалинская область), Шкреда Виктора (Хабаровский край), Масленко Анну (Приморский край), Караульных Игоря (Амурская область), Лиферова Михаила (Амурская область).



Профильная энергетическая смена в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» впервые проводится в ВДЦ «Океан». Участниками смены стали более 100 ребят со всего Дальнего Востока в возрасте от 14 до17 лет. Спецкурс проводили специалисты ведущих региональных энергопредприятий - АО «ДРСК», ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». В течение двух недель школьники со всего Дальнего Востока знакомились с основами и перспективами развития современной российской энергетики.



Организатором смены, при поддержке Министерства энергетики РФ, выступила «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в группу компаний Русгидро).