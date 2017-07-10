Центр обслуживания потребителей костромского филиала МРСК Центра выполнил "юбилейную" заявку по замене приборов учета

Обзорная статья
12 июля 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО, ЦОК
Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» принял трехтысячное с начала 2017 года обращение за дополнительной услугой «Установка/замена приборов учета». «Юбилейным» клиентом стал житель Костромского района Леонид Жижин, обратившийся в ЦОП по поводу замены прибора учета в своем доме. Сотрудники Центра поздравили его с этим событием, а начальник управления взаимодействия с клиентами Костромаэнерго Александр Климов вручил памятный подарок.
«Для меня стало приятным сюрпризом, что моя заявка оказалась «юбилейной». Мне предоставили исчерпывающую информацию, ответили на все мои вопросы. Благодарю сотрудников Костромаэнерго за компетентность и доброжелательность», - отметил Леонид Жижин.
Дополнительная услуга «Установка/замена приборов учета» является самой популярной у потребителей Костромаэнерго. На нее приходится порядка 80% от общего объема заявок.
Чествование юбилейных посетителей Костромского ЦОП стало для филиала доброй традицией. Так, в начале марта специалисты Центра поздравили тысячного жителя региона, обратившегося за услугой «Установка/замена приборов учета» - им стал Алексей Смирнов из Костромы. А в конце мая поздравления принимала Анна Лебедева из Островского района – ее заявка на замену счетчика, выполненная энергетиками, стала двухтысячной.