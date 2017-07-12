"Технопромэкспорт" станет энергокомпанией

Как выяснил “Ъ”, ООО «ВО “Технопромэкспорт”» (ТПЭ) «Ростеха» станет энергокомпанией: оно будет продавать электроэнергию и мощность ТЭС в Крыму, которые должно достроить в 2018 году. За счет этого ТПЭ нужно вернуть кредитные средства в 46 млрд руб., привлеченные на проекты у банков, в частности, крымского РНКБ. При этом сейчас ООО является ответчиком по иску немецкой Siemens, которая требует вернуть из Крыма якобы завезенные туда в обход санкций турбины, произведенные, по всей видимости, СП Siemens и «Силовых машин» в Петербурге.



Наблюдательный совет ассоциации НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) 21 июля присвоит статус участника оптового энергорынка ООО «ВО “Технопромэкспорт”», закрепив за компанией право торговать мощностью и электроэнергией с 1 августа 2017 года. У ТПЭ будет три группы точек поставки (ГТП, место выдачи энергии в сеть) — Балаклавская ТЭС в Севастополе (506,8 МВт) и два блока Таврической ТЭС близ Симферополя (по 253,4 МВт). Членом «Совета рынка» компания стала 17 мая.



ТПЭ строит эти две ТЭС в Крыму за 71 млрд руб., из бюджета проект получил 25 млрд руб., оставшиеся 46 млрд руб. финансируются за счет кредитов. Вести проект должна была другая структура «Ростеха» — ОАО «ВО “Технопромэкспорт”», строившее электростанции за рубежом еще при СССР. Но после введения процедуры банкротства в отношении ОАО контракт был передан ООО ТПЭ, созданному в мае 2014 года под проекты крымских ТЭС. Исходно ООО занималось инжинирингом крымских станций, кто будет управлять ТЭС, ранее не сообщалось. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что «ООО ТПЭ является эксплуатирующей организацией по этим двум станциям», при этом компания также должна быть участником оптового рынка, чтобы иметь право торговать мощностью. Этот статус присваивается за год до ввода мощности, добавил источник “Ъ”. В ТПЭ и Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.



«Совет рынка» объединяет участников энергетической отрасли. В НП четыре палаты — продавцов (74 генкомпании), покупателей (232 члена — крупные потребители и энергосбытовые компании), экспертов (100 членов) и инфраструктурных организаций (четыре организации). Сначала ТПЭ вступит в палату экспертов, следует из пояснительной записки к заседанию набсовета (есть у “Ъ”), потом перейдет в палату продавцов.



Основной кредитный лимит под крымские ТЭС предоставил РНКБ (крупнейший банк Крыма) — 23,7 млрд руб. «Из-за крымских санкций возможности привлечения кредитов достаточно ограничены»,— говорит Наталья Порохова из АКРА. Кредитные средства ТПЭ должен вернуть через надбавку к цене на мощность для потребителей первой ценовой зоны оптового энергорынка (европейская часть РФ и Урал). При этом первоначально для инвестпроектов в Крыму вводилась норма доходности в 12%, но в сентябре 2016 года правительство изменило правила, привязав формулу к базовой ставке ЦБ.



Глава Минэнерго Александр Новак в понедельник говорил, что ввод генерации в Крыму намечен на первый квартал 2018 года (первоначально планировался ввод в 2017 году). Задержка произошла из-за проблем с поставкой газовых турбин большой мощности: в РФ их производит только СП «Силовых машин» с Siemens (модель ГТЭ-160) в Петербурге, но поставка иностранного оборудования для ТЭК в Крым запрещена санкциями. Сейчас ТПЭ все же поставил в Крым некие турбины (в документах госзакупок оборудование фигурировало под шифром ТПЭ-180 и включало газовые турбины и генератор Siemens, а также котел-утилизатор ИК ЗИОМАР «Росатома» и паровую турбину «Силовых машин»). В понедельник Siemens заявила, что считает, что ТПЭ все же поставил в Крым две турбины, изначально поставленные петербургским СП для ТЭС в Тамани. А во вторник Siemens подала в арбитражный суд иск к ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также к собственному СП. Предмет иска — незаконное, по мнению заявителя, перемещение газовых турбин Siemens в Крым. В Siemens заявили, что основным ответчиком является ТПЭ.



Источник: Коммерсант.

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