Увидеть производство медной катанки собственными глазами. "Элкат" 29 лет на рынке

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 14:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭЛКАТ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАТАНКА, ПРОВОЛОКА
Друзья, представляем вам новый видеосюжет о современном отечественном предприятии «Элкат», входящем в состав группы компаний «Москабельмет». ООО «Элкат» специализируется на производстве медной катанки и медной проволоки. Именно это предприятие группы компаний является первым этапом всей производственной цепочки по изготовлению кабелей, в которой участвуют заводы ГК «Москабельмет».
Со дня запуска первого в России производства медной катанки методом непрерывного литья в 1988 году по сегодняшний день завод «Элкат» выпустил более 2 000 000 тонн медной катанки. Причем среднегодовой объем выпуска достигает 130-150 тыс. тонн.
Компания ООО «Элкат» тесно сотрудничает с ведущими предприятиями кабельной отрасли по всей России, поддерживает международные торговые отношения с компаниями из стран СНГ, в том числе с участниками Таможенного Союза.
В 2016 году предприятие прошло аудит системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам и получило сертификат независимого немецкого органа TÜV Rheinland Cert GmbH.
На самом деле, можно долго говорить о достоинствах предприятия «Элкат», поэтому мы просто предлагаем вам, дорогие друзья, посмотреть этот видеосюжет.