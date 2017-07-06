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Увидеть производство медной катанки собственными глазами. "Элкат" 29 лет на рынке

Друзья, представляем вам новый видеосюжет о современном отечественном предприятии «Элкат», входящем в состав группы компаний «Москабельмет». ООО «Элкат» специализируется на производстве медной катанки и медной проволоки. Именно это предприятие группы компаний является первым этапом всей производственной цепочки по изготовлению кабелей, в которой участвуют заводы ГК «Москабельмет».

Со дня запуска первого в России производства медной катанки методом непрерывного литья в 1988 году по сегодняшний день завод «Элкат» выпустил более 2 000 000 тонн медной катанки. Причем среднегодовой объем выпуска достигает 130-150 тыс. тонн.

Компания ООО «Элкат» тесно сотрудничает с ведущими предприятиями кабельной отрасли по всей России, поддерживает международные торговые отношения с компаниями из стран СНГ, в том числе с участниками Таможенного Союза.

В 2016 году предприятие прошло аудит системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам и получило сертификат независимого немецкого органа TÜV Rheinland Cert GmbH.

На самом деле, можно долго говорить о достоинствах предприятия «Элкат», поэтому мы просто предлагаем вам, дорогие друзья, посмотреть этот видеосюжет.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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