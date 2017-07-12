В Минэнерго России состоялось заседание рабочей группы по внедрению интеллектуальных энергетических систем

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера состоялось очередное заседание рабочей группы по внедрению интеллектуальных энергетических систем. В мероприятии приняли участие представители электроэнергетических компаний, разработчики программных продуктов в области энергетики, экспертного и научного сообщества.



Одной из важных задач, стоящих перед Минэнерго России, является стимулирование опережающего технологического развития отраслей ТЭК, в том числе поэтапная интеллектуализация энергосистемы. Разработка и внедрение отечественных технологий позволит обеспечить повышение ее надежности и сокращение потерь энергии в системе. Соответствующие направления работы заложены в ключевом отраслевом стратегическом документе – проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года. Также развитие отечественных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики предусмотрено «дорожной картой» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы и взаимоувязанном с ней национальном проекте «Интеллектуальная энергетическая система России» (ИЭСР).



В настоящее время по поручению Президента Российской Федерации разработана Концепция проекта ИЭСР и проект «дорожной карты» по его реализации. Документ определяет набор последовательных шагов по преобразованию существующей энергосистемы России в соответствии с идеологией «энергетики будущего», в основе которой лежат технологии накопления электроэнергии, распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии и «умных сетей», что стирает границы между производителями и потребителями, позволяя последним отдавать излишки выработанной энергии в общую сеть.



В рамках состоявшегося заседания участники рабочей группы обсудили подготовленный АО «НИЦЭ» проект «дорожной карты» ИЭСР и положительно оценили предложенные разработчиком документа действия по дальнейшему развитию проекта.



В качестве примера уже успешно реализуемого проекта по построению интеллектуальных электрических сетей на заседании был рассмотрен проект АО «БЭСК» в Республике Башкортостан. В рамках проекта реализован инновационный подход к автоматизации, обеспечивающий управляемость и наблюдаемость всей сети г. Уфы при реконструкции не более 25% оборудования. Для реализации проекта построен уникальный высокотехнологичный Центр управления электрическими сетями и организовано производство интеллектуального электросетевого оборудования. Внедрение «умных сетей» (Smart Grid) в Республике Башкортостан уже сейчас дает значимый экономический эффект. По итогам состоявшейся дискуссии было принято решение о проработке вопроса тиражирования данного опыта в муниципалитетах республики Башкортостан и других субъектах Российской Федерации.



Участники заседания также поддержали представленный концептуальный проект «Энергоснабжающей самобалансирующей организации» и создания «интеллектуальной» системы энергоснабжения промышленного кластера в г. Тихвине Ленинградской области при условии дальнейшей детальной проработки социально-экономических эффектов его возможной реализации.



По итогам мероприятия Алексей Текслер отметил, что для достижения стоящих перед Россией амбициозных целей по выходу на новые высокотехнологичные рынки необходимо и далее акцентировать внимание на развитии технологий интеллектуальной энергетики, развивать уже реализующиеся проекты и обеспечивать дальнейшее инновационное развитие и подготовку кадров в электроэнергетике.



Справочно: Рабочая группа по внедрению интеллектуальных энергетических систем образована приказом Минэнерго России №1 от 10 января 2014 г. Одной из ее основных задач является подготовка предложений по вопросам развития профильных технологических платформ, формирование пилотных проектов, направленных на создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных электрических сетей нового поколения.