Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов ознакомился с рядом объектов группы компаний АО "БЭСК"

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
11 июля заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов в сопровождении председателя Правления – генерального директора АО «БЭСК» Дмитрия Шароватова и топ-менеджмента компании с рабочим визитом посетил объекты ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК».
В Центре управления сетями г. Уфы производственного отделения «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» вице-премьеру Правительства РБ продемонстрировали двухуровневую систему оперативно-технологического управления электрическими сетями 0,4-6 (10) кВ столицы Башкирии и близлежащих районов и принцип работы «умных сетей», а также ознакомили с ходом реализации проекта по модернизации электросетевого комплекса башкирской столицы с применением элементов Smart grid. Дочернее предприятие АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг» представило образец низковольтных ячеек для трансформаторных пунктов, сборочное производство которых ведется на собственных производственных мощностях.
Отдельной темой визита стали достижения группы компаний АО «БЭСК» в построении эффективной ERP-системы, реализованной на базе 1С, а также собственные программные продукты. Кроме того, Фархад Самедов заинтересовался ходом реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», которую ООО «Башкирэнерго» выполняет опережающими темпами.
Подстанция 220 кв «Гвардейская» ООО «БСК», обеспечивающая надежное и качественное электроснабжение ряда крупных потребителей Уфимского района, включая промышленные предприятия и индустриальный парк, стала следующим пунктом рабочей поездки. На подстанции «Гвардейская» Фархад Самедов ознакомился с силовым и коммутационным оборудованием, а также с перспективами дальнейшего развития этого объекта, который является энергетической основой индустриального парка «Уфимский».
В завершение рабочего визита заместитель Премьер-министра посетил Центр обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «Башкирэнерго», на практике реализующий принцип клиентоориентированности компании. Уникальность ЦОКа заключается в том, что здесь можно дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям ООО «Башкирэнерго» в любом месте на территории Республики Башкортостан и также дистанционно проконтролировать ее прохождение на всех этапах - от подачи до фактического подключения. Для удобства клиентов на официальных сайтах АО «БЭСК» и ООО «Башкирэнерго» работают несколько интернет-сервисов, позволяющих рассчитать запрашиваемую мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта в киловаттах и ориентировочную стоимость услуг по технологическому присоединению в зависимости от того, на каком расстоянии от границ участка потребителя находятся объекты электросетевого хозяйства ООО «Башкирэнерго».