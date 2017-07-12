Бригада Кубаньэнерго завершает подготовку к Всероссийским соревнованиям профмастерства в Пензе

Специалисты дочерней компании «Россети» - ПАО «Кубаньэнерго» завершают подготовку к участию во Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей, которые пройдут в Пензе. Тренировки проходят на учебном полигоне Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» в Краснодаре.



Всероссийские соревнования профмастерства пройдут с 18 по 28 июля в г. Пенза. В них примут участие 15 команд группы компаний ПАО «Россети». Команду Кубаньэнерго будут представлять сотрудники Тихорецких электрических сетей, которые в июне 2017 года победили в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей».



Энергетикам предстоит состязаться на восьми этапах: проверка теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока на трансформаторной подстанции и оказание пострадавшему первой помощи, подключение жилого дома от действующей линии электропередачи с применением гидроподъемника, замена рубильника 0,4 кВ на трансформаторной подстанции и измерение сопротивления изоляции ошиновки, замена дефектного изолятора на трансформаторной подстанции, техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника, замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, замер сопротивления заземления опоры, организация и проведение тушения пожара на трансформаторной подстанции.



Задача участников соревнований не только пройти каждый этап соблюдая все правила и нормы, но и максимально быстро выполнить свою работу.



− В соревнованиях краевого уровня мы принимали участие впервые, благодаря опыту и тщательным тренировкам смогли показать лучший результат, – рассказывает капитан команды, мастер сетевого участка Тихорецких электросетей Кубаньэнерго Алексей Черкасов. – Участие во Всероссийских соревнованиях для нас уже маленькая победа, но мы продолжаем упорно тренироваться, рассматриваем и отрабатываем с руководителями различные возможные ситуации, учитываем малейшие детали и нюансы. Особое внимание уделяем применению новых современных приборов. За время подготовки мы получили колоссальный опыт, который обязательно будем применять на практике для нашей единственной цели – обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.



Команду Кубаньэнерго в соревнованиях представят сотрудники Тихорецких электрических сетей: мастера сетевых участков Белоглинского РЭС Алексей Черкасов и Антон Лахман, электромонтеры Игорь Чугай, Виталий Христенко, Андрей Лисогор, водители Александр Соколов и Александр Меренчуков.



− Пожелаем нашим энергетикам удачи, упорства в достижении поставленной цели, концентрации сил и возможностей. Мы верим в нашу команду, − со словами напутствия обратился к участникам директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.