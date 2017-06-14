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14 июля исполняется 60 лет Мишину Владиславу Игоревичу - Председателю Правления Некоммерческого Партнёрства "Электросетьизоляция"

Владислав Игоревич родился 14 июля 1957 года в г. Рязань. Среднюю школу окончил с золотой медалью. В 1980 году окончил  Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана.

После окончания института работал на московском ордена Ленина предприятии «Плутон», которое специализируется на разработке и производстве электровакуумных приборов СВЧ – диапазона. За двадцать пять лет прошел все ступени от мастера цеха до первого заместителя генерального директора, курировал производственную, научную и коммерческую деятельность компании. Мишин В.И. принимал непосредственное участие в создании многих современных радиолокационных устройств  для авиации, морского и речного флотов, космических объектов, наземных стационарных, мобильных и космических средств связи. Многие крылатые «изделия», в создание которых вложен труд Мишина В.И., сегодня составляют основу ракетного вооружения отечественных  ВКС и ВМФ. И не только отечественных! Работа Владислава Игоревича по развитию военно-технического сотрудничества принесла России немалые успехи и на политической арене.

С 2010 года юбиляр работает в производственном объединении «Форэнерго», руководит службой маркетинга компании, активно взаимодействует с проектирующими, строительными и эксплуатирующими организациями. Является автором многих публикаций.

В арматурно-изоляторной подотрасли Российской Энергетики Владислав Игоревич  зарекомендовал себя грамотным и авторитетным специалистом.  В 2015 году он был избран Председателем Правления Некоммерческого Партнёрства «Электросетьизоляция», которое объединяет ведущих  отечественных производителей линейной арматуры, высоковольтных изоляторов и защитных устройств  для линий электропередачи и подстанций.   В качестве руководителя Партнёрства Мишин В. И.  эффективно взаимодействует с ПАО «Россети» по вопросам развития сетевого комплекса, участвует в разработке межгосударственных и национальных стандартов, стандартов ПАО «Россети».

Владислав Игоревич награждён многими государственными и ведомственными наградами.

Трудовые коллективы предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» и членов Некоммерческого партнерства «Электросетьизоляция», а также  коллеги и друзья поздравляют Владислава Игоревича  с юбилеем и от всей души желают здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех идей и планов на благо Российской Энергетики!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО ПО "Форэнерго"

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