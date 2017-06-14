14 июля исполняется 60 лет Мишину Владиславу Игоревичу - Председателю Правления Некоммерческого Партнёрства "Электросетьизоляция"

Владислав Игоревич родился 14 июля 1957 года в г. Рязань. Среднюю школу окончил с золотой медалью. В 1980 году окончил Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана.



После окончания института работал на московском ордена Ленина предприятии «Плутон», которое специализируется на разработке и производстве электровакуумных приборов СВЧ – диапазона. За двадцать пять лет прошел все ступени от мастера цеха до первого заместителя генерального директора, курировал производственную, научную и коммерческую деятельность компании. Мишин В.И. принимал непосредственное участие в создании многих современных радиолокационных устройств для авиации, морского и речного флотов, космических объектов, наземных стационарных, мобильных и космических средств связи. Многие крылатые «изделия», в создание которых вложен труд Мишина В.И., сегодня составляют основу ракетного вооружения отечественных ВКС и ВМФ. И не только отечественных! Работа Владислава Игоревича по развитию военно-технического сотрудничества принесла России немалые успехи и на политической арене.



С 2010 года юбиляр работает в производственном объединении «Форэнерго», руководит службой маркетинга компании, активно взаимодействует с проектирующими, строительными и эксплуатирующими организациями. Является автором многих публикаций.



В арматурно-изоляторной подотрасли Российской Энергетики Владислав Игоревич зарекомендовал себя грамотным и авторитетным специалистом. В 2015 году он был избран Председателем Правления Некоммерческого Партнёрства «Электросетьизоляция», которое объединяет ведущих отечественных производителей линейной арматуры, высоковольтных изоляторов и защитных устройств для линий электропередачи и подстанций. В качестве руководителя Партнёрства Мишин В. И. эффективно взаимодействует с ПАО «Россети» по вопросам развития сетевого комплекса, участвует в разработке межгосударственных и национальных стандартов, стандартов ПАО «Россети».



Владислав Игоревич награждён многими государственными и ведомственными наградами.



Трудовые коллективы предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» и членов Некоммерческого партнерства «Электросетьизоляция», а также коллеги и друзья поздравляют Владислава Игоревича с юбилеем и от всей души желают здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех идей и планов на благо Российской Энергетики!