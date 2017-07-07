Академия WorldSkills, СТАН и БашГу запускают программу повышения квалификации мастеров по многоосевой обработке на станках с ЧПУ

Спецвыпуск RusCable Insider Digest
13 июля 2017, 09:02
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
Мастера и преподаватели колледжей смогут повысить свою квалификацию в многоосевой обработке на станках с ЧПУ по программе Академии WorldSkills в Башкирском государственном университете.
Программы повышения квалификации Академии WorldSkills по компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» будут реализованы Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», компанией «СТАН» и Стерлитамакским филиалом Башкирского Государственного Университета. Соглашение, подписанное тремя сторонами, предусматривает введение новой программы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения Академии WorldSkills.
Группы обучения будут формироваться на сайте Академии WorldSkills. Занятия пройдут на базе Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета с 11 по 21 сентября и с 16 по 26 октября 2017 года.
«Работа на будущее станкостроения – одна из приоритетных задач нашей компании, -подчеркнул генеральный директор ООО «СТАН» Вадим Сорокин. – Поэтому наше взаимодействие с WorldSkills и учебными заведениями носит системный и постоянный характер. То, что первой и пока единственной в Республике Башкортостан базовой площадкой Академии WorldSkills стал именно филиал Университета в Стерлитамаке, где находится одна из производственных площадок СТАНа, является подтверждением того внимания, которое СТАН уделяет развитию и обучению специалистов станкостроительной отрасли».
По словам главы компании, СТАН также планирует создание совместных проектов по учебным центрам и развитию профориентационных программ для детей.
«Сотрудничество с Академией WorldSkills и компанией «СТАН» дает возможность нашим студентам и преподавателям показывать свои компетенции и профессионализм на международном уровне, – отметил директор Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного Университета Алексей Ковальский. – Это только первые шаги на пути развития партнерских отношений. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии программ обучения с учетом мировых стандартов».