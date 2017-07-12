Чувашские энергетики демонтируют самовольно установленное оборудование на опорах ЛЭП

В ходе проведения рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии работники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (входит в группу «Россети») обнаружили в селе Сятракасы (Чебоксарский район) незаконно размещенное оборудование на опорах линий электропередачи 0,4 кВ.



В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что оборудование принадлежит компании «Аквилон» - одному из крупных интернет-провайдеров Чувашии. Провайдер, не дожидаясь рассмотрения и согласования условий договора, без согласования схем подключения оборудования к электросетям и проектов установки оборудования, не ставя в известность филиал «Чувашэнерго», на чьем балансе находятся воздушные линии, не только разместил на опорах волоконно-оптические кабели и шкафы с оборудованием для распределения сигнала сети интернет и кабельного телевидения на опорах ВЛ, но и самовольно подключил это оборудование к электрическим сетям.



Всего установлен 71 факт размещения и подключения подобного оборудования на объектах Филиала. На данный момент оно уже отключено от действующей электросети, в ближайшее время будет осуществлен его демонтаж. По всем выявленным фактам составлены акты на бездоговорное потребление электроэнергии. Соответствующие заявления с требованием принять в отношении к недобросовестной компании меры, предусмотренные действующим законодательством, направлены в правоохранительные органы и в региональное Управление Ростехнадзора. Стоит отметить, что подобные действия подпадают под действие статьи 7.19 КоАП РФ и влекут за собой наложение административного штрафа на юридическое лицо, который может составить от ста до двухсот тысяч рублей. Если же будет доказано, что незаконными действиями руководства ООО «Аквилон» сетевой компании нанесен ущерб в крупном размере, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ.



Сейчас сотрудники филиала «Чувашэнерго» проводят дополнительные рейды в других населенных пунктах на предмет выявления новых фактов незаконного размещения и подключения оборудования. Энергетики напоминают, что самовольная установка любых конструкций на ЛЭП является незаконной. Размещение посторонних предметов и конструкций на электросетевых объектах затрудняет проведение работ по обслуживанию и ремонту оборудования и несет риски причинения вреда жизни и здоровью обслуживающего персонала, а также может привести к массовому отключению потребителей от электроснабжения.