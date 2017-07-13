Дан старт разработке Томинского месторождения меди

Торжественная церемония, посвященная началу разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд, состоялась 11 июля в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге.



Старт разработке Томинского месторождения меди дали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Церемония прошла на стенде «Медный дом РМК» в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017». В мероприятии также приняли участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и член совета директоров РМК Тимербулат Каримов.



Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Оно входит в 50 самых крупных месторождений в мире, запасы месторождения оцениваются в 660 млн тонн руды.



Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, который обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд. рублей.



В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 млн. тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тыс. тонн медного концентрата.



На будущем комбинате РМК планирует внедрить стандарт «Умная медь», который предполагает максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство.



Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,4%.



Кроме того, соблюдение стандарта предполагает максимально бережное отношение к окружающей среде. В частности, для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики будет установлено аспирационное оборудование. А замкнутая система водоснабжения производства позволит многократно использовать технологическую воду после цикла очистки. Таким образом, исключается попадание производственных стоков в природные водоемы.



«Томинский горно-обогатительный комбинат будет построен с применением самых современных технологий. Экологические параметры проекта значительно превышают те требования, которые сейчас в обязательном порядке предъявляются государством. Работа Томинского ГОКа будет способствовать решению стратегической задачи по развитию минерально-сырьевой базы российской промышленности. Одновременно будет реализован уникальный экологический проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного на Томинском комбинате из хвостов обогащения руды,» - отметил Денис Мантуров.



«Сегодня был дан старт разработке Томинского медного месторождения, и в самое ближайшее время мы планируем приступить к возведению Томинского горно-обогатительного комбината. Этот масштабный проект важен не только для нас, но и имеет стратегическое значение для развития всей цветной металлургии страны. Запуск производства будет способствовать развитию отечественной минерально-сырьевой базы и позволит России укрепить свои позиции на международном рынке. В процессе разработки проекта мы изучали лучшие мировые практики производства и уверены в том, что Томинский ГОК станет самым «умным» предприятием отрасли. А это значит – самым безопасным, высокотехнологичным и ответственным», - отметил председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.