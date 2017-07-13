Денис Паслер провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области

МОЭСК присоединяет
13 июля 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
12 июля прошла рабочая встреча и.о. генерального директора Группы «Т Плюс» Дениса Паслера с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Главной темой стала реализация проектов по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения Мордовского филиала «Т Плюс» в г. Пенза. Общий объем средств, которые будут вложены в подготовку генерирующих и теплосетевых объектов г. Пензы к новому отопительному сезону, составит более 600 млн рублей. В том числе, 355,6 млн рублей будут направлены на ремонт и реконструкцию тепловых сетей города, что стало приоритетом работы компании. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти втрое.
«В этом году в рамках программы «Re:Конструкция 2017» увеличено финансирование работ на тепловых сетях г. Пенза, особое внимание будет уделено качественному благоустройству», - отметил руководитель Группы «Т Плюс». Глава региона отметил положительную динамику реализации программы ремонтов и благоустройства в летний период.
Денис Паслер также сообщил, что в этом году будет разработана долгосрочная программа модернизации источников генерации и сетей, а конструктивное сотрудничество с региональной властью позволит компании в дальнейшем продолжить реализацию проектов на территории Пензенской области и наращивать объемы проводимых работ.
Денис Паслер представил главе региона инвестиционную программу филиала на следующий год. В ходе встречи так же обсуждались перспективы создания единой теплоснабжающей организации в г. Пенза.
По итогам встречи стороны наметили план совместных действий по развитию системы централизованного теплоснабжения в регионе.