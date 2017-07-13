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Отраслевые новости: Энергетика

Денис Паслер провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области

Денис Паслер провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области

13 июля 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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12 июля прошла рабочая встреча и.о. генерального директора Группы «Т Плюс» Дениса Паслера с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Главной темой стала реализация проектов по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения Мордовского филиала «Т Плюс» в г. Пенза. Общий объем средств, которые будут вложены в подготовку генерирующих и теплосетевых объектов г. Пензы к новому отопительному сезону, составит более 600 млн рублей. В том числе, 355,6 млн рублей будут направлены на ремонт и реконструкцию тепловых сетей города, что стало приоритетом работы компании. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти втрое.

«В этом году в рамках программы «Re:Конструкция 2017» увеличено финансирование работ на тепловых сетях г. Пенза, особое внимание будет уделено качественному благоустройству», - отметил руководитель Группы «Т Плюс». Глава региона отметил положительную динамику реализации программы ремонтов и благоустройства в летний период.

Денис Паслер также сообщил, что в этом году будет разработана долгосрочная программа модернизации источников генерации и сетей, а конструктивное сотрудничество с региональной властью позволит компании в дальнейшем продолжить реализацию проектов на территории Пензенской области и наращивать объемы проводимых работ.

Денис Паслер представил главе региона инвестиционную программу филиала на следующий год. В ходе встречи так же обсуждались перспективы создания единой теплоснабжающей организации в г. Пенза.

По итогам встречи стороны наметили план совместных действий по развитию системы централизованного теплоснабжения в регионе.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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