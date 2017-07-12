Главгосэкспертиза России одобрила скорректированный проект Сахалинской ГРЭС-2

wire Russia 2017
13 июля 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
АО «Сахалинская ГРЭС-2» (заказчик-застройщик одноименного объекта, дочернее общество ПАО «РусГидро») получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической части скорректированного проекта Сахалинской ГРЭС-2. Проектная документация полностью соответствует техническим условиям, а также действующим законодательным и нормативно-техническим требованиям. К сентябрю 2017 года планируется получить положительное заключение по корректировке сметной стоимости проекта.
Необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проекта обусловлена импортозамещением основного оборудования для Сахалинской ГРЭС-2. Изначально проектом было предусмотрено использование двух паротурбинных установок в комплекте с генераторами иностранного производства (фирмы Siemens), которые впоследствии были заменены отечественными аналогами. Турбины для Сахалинской ГРЭС-2 изготовило ЗАО «Уральский турбинный завод», генераторы произвело новосибирское предприятие - НПО «Элсиб». Замена основного технологического оборудования вызвала необходимость корректировки ранее утвержденного проекта.
Напомним, возведение новой электростанции на Сахалине началось весной 2015 года после согласования проектной документации и заключения договора генерального подряда с АО «ТЭК Мосэнерго» (январь 2015 года). Данный период совпал с введением США, Европейским Союзом и рядом присоединившихся к ним стран экономических санкций в отношении России.
Напомним, строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Электростанция возводится на западном побережье о. Сахалин в Томаринском районе в 6 км от с. Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.
Для обеспечения максимальной прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных государством на развитие энергетики Дальнего Востока, ПАО «РусГидро» сформировало механизм, позволяющий Минэкономразвития, Минэнерго и Счетной палате РФ в постоянном режиме оценивать и анализировать ход реализации проектов, проверять эффективность капитальных вложений и осуществлять контроль за целевым использованием средств. Прозрачность использования денежных средств обеспечивает ПАО «Сбербанк России» через систему обособленных банковских счетов, которые открыты для каждого участника строительства. Независимый ценовой и технологический аудит проектно-сметной документации по каждому объекту осуществили инжиниринговые компании, отобранные Сбербанком на конкурентной основе. Более подробно с параметрами системы контроля целевого расходования бюджетных средств можно познакомиться в специальном разделе сайта РусГидро «Развитие энергетики Дальнего Востока» по адресу http://www.rushydro.ru/activity/razvitie_energetiki_dalnego_vostoka