Игорь Боткин: "Россети" продолжат борьбу с внутренней коррупцией до полного её истребления"

МОЭСК присоединяет
13 июля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Заместитель генерального директора по безопасности Игорь Боткин прокомментировал задержание за взятку в Калужской области сотрудников дочерней структуры – МРСК Центра и Приволжья: «Борьба с коррупционными схемами и нанесением предприятиям группы «Россети» репутационнного ущерба собственными работниками – это один из приоритетов работы блока безопасности компании.
В «Россетях» реализуется целый комплекс мер по предотвращению и искоренению любых возможных коррупционных действий работников. Сотрудники служб безопасности дочерних компаний выявляют случаи незаконных актов сотрудников и пресекают их. Пойманные работники несут заслуженное наказание по всей строгости закона, включая уголовное преследование.
Безусловно, в группе «Россети» ведется разъяснительная работа на упреждение случаев коррупции и иных правонарушений, но в случаях, когда этого оказывается недостаточно, компания прибегает к крайним мерам, инициируя следственные мероприятия и оказывая правоохранительным органам всевозможное содействие. И эта работа будет продолжена».
Стоит напомнить, что на прошлой неделе по подозрению в организации коррупционной схемы и вымогательстве средств с местного предпринимателя за ускорение процесса увеличения подаваемой бизнесмену мощности в результате совместной операции блока безопасности МРСК Центра и Приволжья и сотрудников УЭБиПК УМВД России по Калужской области в момент незаконного получения денег от потребителя были задержаны две сотрудницы филиала «Калугаэнерго» - инженер Боровского РЭС и руководитель группы технологического присоединения ПО «ОЭС».
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия.