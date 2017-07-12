Итоги третьего дня ИННОПРОМ-2017

На пленарной сессии "Изменения структуры производства ОПК: государственные приоритеты и перспективные рынки" директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко сообщил об интересе Таиланда к среднемагистральным российским самолетам МС-21. В этом году отмечается 120-летие дипломатических отношений России и Таиланда. "Эта дружба уходит корнями в историю. Естественно, мы планируем реализовать ряд совместных больших проектов и программ", - отметил Василий Бровко. Также в рамках сессии обсудили вопросы, касающиеся возможности покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, для которых Ростех разрабатывает и производит комплектующие: "Это не сенсация. Дело в том, что производителей самолетов не так много, логично, что они анализируют предложения на рынке и идут к нам. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, в сентябре, к 120-летию дипломатических отношений как раз появятся какие-то более конкретные решения по этим вопросам", - пояснил Василий Бровко. Также, Бровко отметил, что вопрос вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию "Ростех" в настоящее время не обсуждается.



В третий день ИННОПРОМ-2017 на панельной дискуссии "Транс-Евроазиатское логистическое партнерство: Транспортные коридоры" врио директора Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук Юлия Лаврикова поделилась мнением о том, что создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического кластера поможет образованию в регионе центра по переработке и распределению иностранных грузов. "Кластер создается для сокращения логистической составляющей в себестоимости продукции региона и для ее выхода на большой рынок. Прошло первое обсуждение кластера с его потенциальными участниками, заключены первые документы по взаимодействию", - подчеркнула Лаврикова. Стратегия развития Свердловской области до 2030 года предполагает реализацию проекта "Международный транспортно-логистический хаб". По оценке Юлии Лавриковой, в регионе изменилась структура экспорта и импорта, увеличилась доля вывозимой высокотехнологичной продукции. "На первом месте среди стратегических партнеров Свердловской области по импорту стоит Китай, и его можно рассматривать как основного партнера для транспортно-логистического взаимодействия", - считает врио директора Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук.



На круглом столе "Сервисные роботы на производстве – кейсы в мире и России" генеральный директор рязанская компания Avrora Robotics Виталий Савельев сообщил, что компания планирует завершить испытания автономных систем управления наземной техникой в 2018-2019 годы. Беспилотные устройства предназначены для использования в сельском хозяйстве и на производстве."В настоящий момент все работает в тестовом режиме, мы ни один проект пока не отпустили от себя, потому что нашим специалистам приходится совершенствовать программные решения. На нескольких площадках идут тестовые внедрения, и мы предполагаем, что в 2018-2019 годы это будет уже законченный продукт, причем это будут как коробочные решения по автоматизации, так и интеграция совместно с производителями, направленная на выпуск инновационной продукции", - сказал Савельев.



На пленарной сессии форума "Изменения структуры производства ОПК: государственные приоритеты и перспективные рынки" первый заместитель генерального директора Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) Павел Попов рассказал, что ОРКК планирует в ближайшие три-пять лет увеличить объем производства гражданской продукции с 22 до 60 млрд рублей. "У нас на данный момент из 400 млрд рублей всего оборот по гражданской продукции составляет 22 млрд, это такая трудовая выручка, мы поставляем продукцию компаниям и населению. Цель стоит - 60 млрд, нарастить в течение трех-пяти лет", - сказал Попов. По его словам, за 2016 год удалось нарастить 1,5 млрд рублей по производству гражданской продукции.



Mitsubishi Electric Corporation представила в рамках третьего дня ИННОПРОМ-2017 программную платформу e-Factory, предназначенную для обработки больших объемов данных на производстве. На российских предприятиях платформа позволит приблизить производство к японской стратегии социально-экономического развития "Общество 5.0", сообщил руководитель подразделения правительственных и внешних связей компании Mitsubishi Electric Corporation Норицугу Уэмура. "Общество 5.0" является национальной стратегией обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Японии, но применима и в любом другом развитом обществе", - сказал Норицугу Уэмура. О стратегии он рассказал президенту России Владимиру Путину во время его визита на ИННОПРОМ-2017. "Общество 5.0" - это перспективная концепция развития мира во всех его социально-экономических проявлениях, которое позволит обеспечить дальнейшее развитие науки и технологий с учетом интересов людей. "Японское правительство сейчас активно реализует стратегию "Общество 5.0". Ее задача - социально-экономическое развитие общества при помощи высоких технологий и решение таких проблем, как снижение численности трудоспособного населения и снижение конкурентоспособности японской промышленности. С такими же проблемами сталкиваются экономики и других стран, поэтому для производственного сектора Mitsubishi Electric представила на "ИННОПРОМ-2017 свое программное решение - платформу e-Factory, которая позволит российским предприятиям приблизиться к стратегии "Общество 5.0", - сказал он.



В ходе панельной дискуссии "Транс-Евроазиатское логистическое партнерство: Транспортные коридоры" вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области Сергей Мазуркевич заявил, что представители малого и среднего бизнеса в России не могут создать собственные транспортно-логистические центры, но нуждаются в них для поиска новых рынков сбыта продукции. Помочь в создании таких центров, по его мнению, могло бы государство. "Государству нужно взять на себя функцию формирования транспортно-логистических центров в восьми федеральных округах, миссию ведения и создания логистики по стране. Надо создавать хабы, сухие порты, где концентрируется грузопоток и формируется направление грузов", - считает эксперт. По его мнению, правильно выстроенная логистика - залог успеха промышленности, крупного, среднего и малого бизнеса. "Сегодня грузопотоки крупного бизнеса и бизнеса с госучастием занимают 80%, оставшиеся 20% у среднего и малого бизнеса, из которых 10% приходится на продукцию на местах. При этом логистика выстроена так, что грузопоток идет из Москвы по всей стране", - добавил он.



На панельной дискуссии "Транс-Евроазиатское логистическое партнерство: Транспортные коридоры" сообщил генеральный директор компании "Инфа проект", эксперт по транспорту Алексей Безбородов сообщил, что транзитные перевозки грузов железнодорожным транспортом превысят в России в 2017 году 300 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), а в течение трех лет вырастут в три раза, до 1 млн TEU. По его словам, на мировом рынке грузоперевозок закончились объединения корпораций, океанские контейнерные компании в ближайшее время начнут повышать цены. "Это для России очередной шанс продать клиентам на Западе и Востоке еще больше своих железнодорожных контейнерных услуг", - отметил эксперт. Безбородов считает, что китайские компании и Российские железные дороги со своими операторами способны закрыть значительную часть потребностей на мировом рынке контейнерных перевозок.​



В ходе круглого стола "Интернет вещей в ЖКХ как портал в умный город" руководитель специальных проектов Фонда развития интернет-инициатив Инна Скрытникова заявила, что внедрение информационных технологий в ЖКХ тормозит законодательство, не позволяющее эксплуатировать новое оборудование и программное обеспечение в этой сфере. "У нас уже есть прогрессивные технологии, у нас есть прогрессивное общество, которое готово использовать открытые данные. А что для этого должно сделать государство? Государство должно сделать "открывающее" законодательство, в частности, в условиях жесткого регулирования", - отметила Скрытникова. По мнению эксперта, технологии интернета вещей уже позволяют реально сэкономить затраты на эксплуатацию систем ЖКХ.



На круглом столе "Интернет вещей в ЖКХ как портал в умный город" руководитель направления стратегических проектов и инициатив CityNext компании Microsoft Александр Данилин заявил, что стоимость создания основ так называемого "умного" города в 100 крупных городах России оценивается в 3-4,5 млрд долларов. "Проект создания большого "умного" города, такого как Москва, оценивается [в сумму] от 500 до 750 млн долларов. Стоимость основ для 100 крупных городов России составит от 3 до 4,5 млрд долларов", - сказал Данилин. Он подчеркнул, что такой масштабный проект затронул бы жизнь порядка 60% населения всей страны. Эксперты, принявшие участие в круглом столе, сошлись во мнении, что к созданию "умных" городов необходимо приступать уже в ближайшее время.



В рамках панельной дискуссии "Транс-евроазиатское логистическое партнертво: транспортные коридоры" и. о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора от имени управления предложил создать на Урале Центр электронной коммерции для отсеивания проблемных посылок. "Надо избавить нас от дополнительной работы, а именно досмотра, контроля, оформление возвратов. Мы предлагаем создать Центр электронной коммерции, который будет выступать в качестве посредника между иностранными интернет-площадками и отечественными потребителями. Он поможет фильтровать заказы, которые точно не пропустит таможенная служба, и у нас не будет холостого перемещения таких товаров до России и обратно в интернет-магазин", - сказал он.



В рамках третьего дня ИННОПРОМ-2017 президент CMS Марко Ачети и генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов подписали соглашение о взаимопонимании между CMS и "Титановой долиной". Итальянская компания CMS занимается производством станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением и намерена стать резидентом перспективной второй очереди "Титановой долины". Компания имеет 5 зарубежных представительств и поставляет продукцию в 124 страны. О перспективах взаимодействия российской и итальянской стороны сообщил резидент CMS Марко Ачети: "Мы занимаем свою нишу здесь, поскольку Россия входит в пятерку потребителей станков. В связи с введением санкций произошел спад импорта продукции – на 25% каждый год. Мы надеемся выстроить совместную работу по улучшению этой ситуации".