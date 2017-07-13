Несырьевой экспорт растет, теряя долю

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт РФ в январе—мае 2017 года увеличился на 16,1%, до $45,5 млрд (по итогам четырех месяцев прирост год к году составил 14,2%). Общий объем экспорта за этот же период вырос на 30,5%, до $137,7 млрд, на фоне увеличения поставок топлива на 41,2%, до $87,3 млрд (из них переработанного — до $27,2 млрд), это обеспечило 78% общего прироста. Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 47,4%, нефтепродуктов — на 51,2%, природного газа — на 12%. В итоге доля несырьевых неэнергетических поставок в объеме экспорта снизилась на 4,1 п. п., до 33,1%.



Наибольший прирост несырьевого экспорта вновь обеспечила металлопродукция — ее поставки за пять месяцев выросли на 36%, на нее теперь приходится 30% всего несырьевого экспорта, или 10,2% всех поставок за рубеж. На втором месте — продовольствие, рост на 19,6% (в структуре несырьевого экспорта на него приходится 14,6%), на третьем — продукция химической промышленности, поставки которой выросли на 9,8% (доля таких поставок — 20,1%). Экспорт лесобумажных товаров (их доля 8%) вырос на 14,5%.



Экспорт продукции машиностроения при этом продолжил сокращаться — год к году за пять месяцев поставки снизились на 4,7%, до $8,3 млрд (доля такой продукции в несырьевом экспорте — 18,3%, в общем объеме поставок за рубеж — 6%). По итогам четырех месяцев падение было более значительным — на 8,4%, до $6,4 млрд. При этом в РЭЦ уточняют, что экспорт продукции гражданского машиностроения за январь—май 2017 года вырос на 18,6%, в том числе оборудование для ядерных реакторов — на 64,4%, до $536 млн, легковые автомобили — на 31,6%, до $547 млн, лазеры и спецоптика — на 112,6%, до $183 млн, автокомплектующие — на 56,3%, до $196 млн.



По словам главы РЭЦ Петра Фрадкова, росту поставок способствовало увеличение государственной поддержки промышленного экспорта — среди приоритетных отраслей были определены автопром, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение. Впрочем, пока годовой прирост суммарного экспорта продукции высоких переделов (к такой относятся, к примеру, автомобили, авиационная и военная техника) составил всего 0,6%, на нее по итогам пяти месяцев приходилось 10,2% всего экспорта РФ ($14,1 млрд).



Источник: Коммерсант.

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