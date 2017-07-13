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Отраслевые новости: Россия

Песков: Страной происхождения размещаемого в Крыму оборудования является РФ

Песков: Страной происхождения размещаемого в Крыму оборудования является РФ

13 июля 2017, 16:34
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, Siemens, ТЭС

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Страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с электроэнергетикой и с энергетикой в целом, является Россия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставке турбин якобы производства немецкой Siemens для электростанций на территории Крыма.

"Там (в Крыму - ред.) действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция страной происхождения которого является Россия", - заявил Песков.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" - "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.

В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Ранее в четверг два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens. Представитель компании Филипп Энч заявил РИА Новости, что компания пока не подтверждает эту информацию.

Источник: ПРАЙМ.

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Эта новость часть сюжета Республика Крым
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