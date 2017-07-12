Потребление электроэнергии в ОЭС Востока в июне 2017 года снизилось на 0,3 % по сравнению с июнем предыдущего года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в июне 2017 года составило 2 138,6 млн кВт∙ч, что на 0,3 % уступает аналогичному показателю прошлого года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области (ЕАО), а также Южно-Якутского энергорайона.



Выработка электроэнергии в июне 2017 года составила 2 493,5 млн кВт∙ч, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 4,8 %. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Востока обусловлена экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.



Тепловые электростанции (ТЭС) в прошедшем месяце выработали 1 621,8 млн кВт∙ч (65 % в структуре выработки ОЭС Востока), а гидроэлектростанции (ГЭС) – 871,7 млн кВт∙ч (35 % в структуре выработки ОЭС Востока). По сравнению с июнем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 22,2 %, а выработка ГЭС снизилась на 7,1 %.



Потребление электроэнергии в Амурской области в июне 2017 года составило 548,1 млн кВт∙ч, что на 0,7 % больше, чем годом ранее. В энергосистеме Приморского края потребление снизилось на 0,3 %, составив 847,5 млн кВт∙ч. Потребление в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО составило 615,0 млн кВт∙ч, что означает снижение на 1,7 %. В Южно-Якутском энергорайоне объем потребления электроэнергии в июне 2017 года достиг 128,0 млн кВт∙ч, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2,4 %.



За первое полугодие текущего года потребление электроэнергии в ОЭС Востока составило 16 905,5 млн кВт∙ч, что на 0,7 % ниже уровня потребления за первые шесть месяцев прошлого года (без учета влияния 29 февраля високосного 2016 года показатель не изменился).



Снижение потребления электроэнергии за январь – июнь текущего года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года зафиксировано во всех региональных энергосистемах, входящих в ОЭС Востока. В энергосистеме Амурской области потребление за первое полугодие текущего года составило 4 200,9 млн кВт∙ч, в энергосистеме Приморского края – 6 769,3 млн кВт∙ч, в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО – 4 997,5 млн кВт∙ч, в Южно-Якутском энергорайоне – 937,9 млн кВт∙ч. С января по июнь текущего года потребление электроэнергии в энергосистеме Амурской области снизилось на 0,3 %, Приморского края – на 1,0 %, Хабаровского края и ЕАО – на 0,4 %, в Южно-Якутском энергорайоне – на 2,1 %. Без учета влияния 29 февраля 2016 года энергопотребление в Амурской области увеличилось на 0,4 %, в Приморском крае снизилось на 0,3 %, в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО выросло на 0,2 %, в Южно-Якутском энергорайоне снизилось на 1,5 %.



Электростанции ОЭС Востока за шесть месяцев 2017 года выработали 18 261,3 млн кВт∙ч, что на 0,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (без учета влияния 29 февраля 2016 года снижение составило 0,1 %). Выработка ТЭС за январь – июнь текущего года составила 12 287,6 млн кВт∙ч (67,3 % в структуре выработки ОЭС Востока), что на 5,1 % ниже аналогичного показателя первого полугодия 2016 года с учетом дополнительного дня високосного года и на 4,4 % ниже выработки ТЭС без учета влияния 29 февраля. Зейская и Бурейская ГЭС за январь – июнь текущего года суммарно выработали 5 973,7 млн кВт∙ч (32,7 % в структуре выработки ОЭС Востока), что на 9,6 % больше, чем за аналогичный период 2016 года с учетом влияния 29 февраля, и на 10,2 % выше уровня выработки ГЭС без учета влияния 29 февраля прошлого года.