Прозрачное производство

Архитектурное стекло — главная специализация производственной площадки Bystronic glass в Нойхаузене-Хамберге, где изготавливаются огромные установки по производству стеклопакетов. Башня Оскара Нимейера в Рио-де-Жанейро, Мерседес-Бенц-Арена в Берлине, Шанхайская башня — все они имеют нечто общее: их стеклопакеты изготовлены на оборудовании Bystronic glass. Столь впечатляющее портфолио неслучайно, Bystronic glass - яркий пример того, что успех является результатом постоянного самосовершенствования.

Длина классической производственной линии по производству стеклопакетов составляет от 50 до 70 метров. Но здесь, в Нойхаузене-Хамберге, осваивают новый масштаб: здесь строится самая большая в мире линия по производству стеклопакетов рекордной длины 160 метров для стеклопакетов размером до 18 х 3 метра.

Сотрудничество Lapp и Bystronic glass имеет давнюю историю, но в 2011 году оно вышло на качественно новый уровень благодаря использованию готовых к подключению решений на базе кабельных цепей ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.

«Удаление изоляции с кабеля и с одножильных проводов, установка штекеров и монтаж буксируемых кабельные цепей — все это мы раньше сами делали у себя вручную, — рассказывает Торстен Майер, инженер-технолог Bystronic glass. — Благодаря тому, что теперь мы получаем от Lapp полностью собранные изделия, мы смогли сократить время обработки с восьми до одного часа».

Прочитайте статью полностью в свежем номере журнала «Кабельный Мир»: Делать лучше. Новая культура оптимизации.

Кабельный Мир - журнал для клиентов Lapp Group. Журнал публикует статьи о новинках кабельно-проводниковой продукции, истории применения, интервью с ключевыми сотрудниками и партнерами Lapp по всему миру и другие новости компании. С прошлого года у издания появился собственный сайт на русском языке. Архив предыдущих выпусков в формате PDF доступен для скачивания на официальном сайте компании.

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