Смоленскэнерго выбрало лучшие научные работы выпускников 2017 года профильного вуза

В Смоленске подведены итоги межрегионального конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске, одним из организаторов которого выступил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».



В состав центральной конкурсной комиссии от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» вошли заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Юрий Кривцов, представители Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике и руководство филиала МЭИ в г. Смоленске.



По итогам конкурса были определены победители и призеры по нескольким номинациям. Среди магистров диплом I степени был вручен в номинации «Лучший научный проект в области технических и организационных мероприятий для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях» Евгении Булычевой за проект «Разработка системы по оптимальному управлению режимами электрической сети», Евгении Давыденковой за исследование пропускной способности автоматизированных распределительных электрических сетей 10 кВ, Екатерине Немченковой за анализ способов снижения технологических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях и Ольге Чеботаревой за технико-экономическое обоснование выбора питающего напряжения удаленных сельскохозяйственных потребителей. А победа в номинации «Лучший научный проект в области использования альтернативных способов передачи электроэнергии» присуждена магистру Екатерине Петуховой за исследование системы передачи электроэнергии на базе альтернативных линий электропередачи.



Среди бакалавров дипломом II степени награжден Александр Небогов в номинации «Лучший научный проект в области технических и организационных мероприятий для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях» за работу «Выбор схем развития промышленного района». Лучшим научным проектом в области использования альтернативных источников питания стала научная работа Александра Ведюкова «Конструкция геотермальных электростанций». Также диплом II степени был вручен Владиславу Рогачёву за научную работу «Применение ветроэнергетических установок для выработки электроэнергии» в номинации «Лучший научный проект в области использования альтернативных источников питания». А Дмитрий Михайлов и Юрий Шураев были награждены дипломами II степени в номинации «Лучший научный проект в области систем автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ» со своими исследованиями реконструкции подстанции 110 кВ и расчетом защиты высоковольтных электродвигателей. Надежда Петрова разработала учебно-методический комплекс «Основы энергетики» и получила диплом II степени в номинации «Лучший научный проект в области научно-технического творчества и популяризации электроэнергетики».



В работах победителей конкурса были представлены новые технические решения и технологии для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов; системы автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ; технические и организационные мероприятия для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях; исследование и разработка принципов нормирования надежности распределительных электрических сетей.



Конкурс на лучший научный проект среди выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей проходит в филиале не первый год. Основными задачами его являются: развитие профессиональных компетентностей выпускников, совершенствование профессионально значимых личностных качеств будущих энергетиков, создание условий для профессионального становления и творческой самореализации студентов. Конкурс призван выявить и поддержать лучших специалистов-новаторов, талантливых студентов, способных не только разработать инновационную идею, но и предложить реальные шаги по ее внедрению в производство.