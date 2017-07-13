Специалисты "Ленэнерго" участвуют в форуме "Форсаж"

МОЭСК присоединяет
13 июля 2017, 15:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Делегация молодых специалистов ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») принимает участие в VII Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж», проходящем с 9 по 15 июля в Калужской области. Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки РФ. Основная тема форума – моделирование будущего.
«Ленэнерго» делегировало на форум трех молодых специалистов из филиалов «Гатчинские электрические сети», «Пригородные электрические сети» и «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети».
На форум прибыло 650 участников из 160 отечественных и зарубежных компаний и предприятий атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, черной и цветной металлургии, нефтехимической промышленности, IT и телекоммуникаций.
Сквозная тема «Форсажа» — «Формирование видения будущего на горизонте до 2040 года». Участники разделились на три образовательных потока и работают с одной из трех технологий моделирования будущего: дизайн-мышление, метафорическая игра и территориальный код. Помогают им ведущие российские и мировые эксперты: топ-менеджеры отечественных компаний, аналитики, ученые, футурологи, писатели-фантасты.
Результаты работы всех потоков «Форсажа-2017» станут основой для формирования Декларации глобальной молодежи Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет 14–22 октября 2017 года в Сочи.