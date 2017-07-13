Специалисты "МРСК Урала" выполнили сложную техническую операцию по замене опоры на труднодоступном участке значимой ЛЭП в Губахинском округе Прикамья

Обзорная статья
13 июля 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» произвели на территории Губахинского округа замену опоры № 102 на важном участке линии электропередачи 110 кВ «Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС».
Напомним, 9 июля 2017 года в диспетчерскую службу Чусовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» поступил сигнал об отключении данной воздушной линии электропередачи. В ходе осмотра энергетики выявили излом металлической промежуточной опоры №102. Причиной технологического нарушения и повреждения ЛЭП стал сход оползня шламовых отвалов бывшего гидролизного завода, произошедший из-за сильных ливней.
ЛЭП 110 кВ «Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС» имеет важное значение для обеспечения бесперебойного электроснабжения Широковской ГЭС.
На место были направлены бригады Чусовских, Березниковских, Очерских, Центральных и Кунгурских электрических сетей «Пермэнерго». Кроме того, в ремонте приняли участие энергетики из Серовских электрических сетей «Свердловэнерго». Всего к работам было привлечено более 70 сотрудников «МРСК Урала» и 17 единиц техники, в том числе 3 автокрана, экскаватор и 5 тракторов. Работы велись и в дневное, и в ночное время. Для освещения места проведения аварийно-восстановительных мероприятий в темное время суток энергетики применяли световые башни. Немало усилий специалистам «МРСК Урала» пришлось затратить на прокладку подъездных путей для прохода и проезда техники. Кроме того, для перемещения по болоту была построена гать. Всего на эти цели было использовано более 110 тонн засыпных материалов и 105 кубометров леса.
После завершения всех подготовительных работ и демонтажа старой опоры специалисты осуществили установку новой металлической опоры длиной 41 метр и весом 6,5 тонн.
В 23 часа 01 минуту 12 июля 2017 года – в соответствии с составленным графиком - ЛЭП 110 кВ «Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС» была включена в работу.