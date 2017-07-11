Станции АО "ДВЭУК" снизили выработку электроэнергии и увеличили отпуск тепла за I полугодие 2017 года

Обзорная статья
13 июля 2017, 09:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК
С января по июнь 2017 года мини-ТЭЦ на о. Русский во Владивостоке выработали 53,489 млн кВт⋅ч электроэнергии и отпустили 96,852 тыс. Гкал тепловой энергии.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года станции АО «ДВЭУК» снизили выработку электроэнергии на 2,3% и увеличили отпуск теплоэнергии на 1,6%. Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку электроэнергии снизился на 1,8% и составил 191,93 г/кВт⋅ч. УРУТ на отпуск тепловой энергии снизился на 0,2% и составил 192,29 кг/Гкал.
Выработку тепло- и электроэнергии осуществляют мини-ТЭЦ «Центральная» (33 МВт; 123,3 Гкал/час) и мини-ТЭЦ «Океанариум» (13,2 МВт; 29,54 Гкал/час). Станции обеспечивают энергоснабжение Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на о. Русский.
Энергосистема островной территории, созданная АО «ДВЭУК», состоит из трех мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.