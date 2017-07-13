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Отраслевые новости: В мире

В Китае продолжится борьба за качество стальной продукции

В Китае продолжится борьба за качество стальной продукции

13 июля 2017, 15:43
Рубрика: В мире
Метки: СТАЛЬ

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Генеральная администрация по контролю качества КНР (AQSIQ) объявила, что с июля по сентябрь текущего года проведет широкомасштабную проверку качества стальной продукции строительного и машиностроительного назначения.

Власти ряда провинций получили задание создать инспекционные команды, которые в течение третьего квартала текущего года должны проверить 100 металлургических предприятий, избранные по методу случайной выборки.

Заводы, выпускающие низкокачественную стальную продукцию, должны будут устранить недостатки в течение определенного периода времени или лишатся лицензии.

Как ранее заявляло китайское правительство, в течение первой половины текущего года в стране уже было закрыто около 600 металлургических предприятий совокупной мощностью 120 млн. т в год, выпускающих низкокачественную сталь. Но работа над повышением качества стальной продукции, очевидно, будет продолжаться.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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