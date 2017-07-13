В МРСК Центра и Приволжья разработан инновационный программный продукт, позволяющий повысить надежность работы энергооборудования

МОЭСК присоединяет
13 июля 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, МАРИЭНЕРГО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2017
Коллективом авторов из двух филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» и «Мариэнерго» разработана автоматизированная система обработки результатов анализа трансформаторного масла. Программа дает возможность повысить надежность и увеличить ресурс службы маслонаполненного энергооборудования за счет прогнозирования и оперативного выявления сбоев в его работе.
Технология, положенная в основу приложения, сокращает время на оформление документации и ведение базы данных, позволяет свободно ориентироваться в результатах анализов, фиксировать в программе показатели физико-химического анализа масла. Диагностика результатов хроматографического анализа производится по самым современным методикам. Программа самостоятельно указывает, когда величина превышает нормативные значения, автоматически производит необходимые вычисления, формирует графики испытаний и отчеты, а также дает возможность использовать уже существующую базу данных - порядка 15 000 анализов. При этом автоматизированная система полностью совместима с другими офисными программными продуктам.
Идея создания программного продукта принадлежит рационализаторам из «Тулэнерго»: инженеру группы защиты от перенапряжений, испытаний и измерений службы изоляции и защиты от перенапряжений производственного отделения «Тульские электрические сети» Константину Ушакову и начальнику службы эксплуатации филиала Ирине Макаровой. Активное участие в тестировании новой программы принимал ведущий инженер службы эксплуатации филиала «Мариэнерго» Михаил Попов.
Программа успешно прошла первичные испытания на базе марийского и тульского филиалов МРСК Центра и Приволжья и заявлена в качестве проекта-участника конкурса в области наукоемких инновационных разработок «Энергопрорыв-2017».