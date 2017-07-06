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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За 10 лет Центр обслуживания потребителей "Рязаньэнерго" принял более 113 тысяч обращений

За 10 лет Центр обслуживания потребителей Рязаньэнерго принял более 113 тысяч обращений

13 июля 2017, 14:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЦОК

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В июле этого года исполняется десять лет Центру обслуживания потребителей (ЦОП)  филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго». За это время специалисты Центра вывели систему обслуживания потребителей региона на качественно новый уровень и проконсультировали более 113 тысяч человек, заинтересованных в услугах электросетевой компании.

За 10 лет работы ЦОП его сотрудники приняли свыше 50 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения к электросетям – наиболее популярной услуги, оказываемой Рязаньэнерго. На втором месте – коммерческий учет электроэнергии, том числе установка и замена счетчиков, которыми интересовались 30 тысяч обратившихся.

Главное в работе ЦОП филиала «Рязаньэнерго» — индивидуальный подход к потребителю. Работники Центра заинтересованы в том, чтобы каждый человек получил исчерпывающую информацию и остался доволен качеством сервиса. Энергетики придерживаются клиентоориентированной политики и стремятся создать максимально комфортные для потребителей условия.

В последние годы сотрудники Центра практикуют новую форму взаимодействия - проведение рабочих встреч с представителями малого и среднего бизнеса, владеющими электроустановками 15 - 150 кВт. Энергетики организуют подобные мероприятия ежеквартально, чтобы повысить информированность действующих и потенциальных заявителей об основных аспектах предоставления услуг, напомнить пошаговую последовательность этапов заключения договора на технологическое присоединение (ТП), рассказать о льготах и мерах, принимаемых для сокращения сроков подключения заявителей и упрощения процедуры ТП.

Кроме очной консультации в офисе ЦОП, расположенному по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12, получить подробную информацию об услугах компании, оставить запрос или отзыв можно на сайте www.mrsk-cp.ru в разделах «Потребителям», «Интернет-приемная» и «Личный кабинет». Также обращения принимаются по телефону 8 (4912) 20-42-22 или единому бесплатному федеральному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

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