За 10 лет Центр обслуживания потребителей "Рязаньэнерго" принял более 113 тысяч обращений

Обзорная статья
13 июля 2017, 14:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЦОК
В июле этого года исполняется десять лет Центру обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго». За это время специалисты Центра вывели систему обслуживания потребителей региона на качественно новый уровень и проконсультировали более 113 тысяч человек, заинтересованных в услугах электросетевой компании.
За 10 лет работы ЦОП его сотрудники приняли свыше 50 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения к электросетям – наиболее популярной услуги, оказываемой Рязаньэнерго. На втором месте – коммерческий учет электроэнергии, том числе установка и замена счетчиков, которыми интересовались 30 тысяч обратившихся.
Главное в работе ЦОП филиала «Рязаньэнерго» — индивидуальный подход к потребителю. Работники Центра заинтересованы в том, чтобы каждый человек получил исчерпывающую информацию и остался доволен качеством сервиса. Энергетики придерживаются клиентоориентированной политики и стремятся создать максимально комфортные для потребителей условия.
В последние годы сотрудники Центра практикуют новую форму взаимодействия - проведение рабочих встреч с представителями малого и среднего бизнеса, владеющими электроустановками 15 - 150 кВт. Энергетики организуют подобные мероприятия ежеквартально, чтобы повысить информированность действующих и потенциальных заявителей об основных аспектах предоставления услуг, напомнить пошаговую последовательность этапов заключения договора на технологическое присоединение (ТП), рассказать о льготах и мерах, принимаемых для сокращения сроков подключения заявителей и упрощения процедуры ТП.
Кроме очной консультации в офисе ЦОП, расположенному по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12, получить подробную информацию об услугах компании, оставить запрос или отзыв можно на сайте www.mrsk-cp.ru в разделах «Потребителям», «Интернет-приемная» и «Личный кабинет». Также обращения принимаются по телефону 8 (4912) 20-42-22 или единому бесплатному федеральному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.