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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За долги администрации сельских поселений Ирафского района остались без электроэнергии

За долги администрации сельских поселений Ирафского района остались без электроэнергии

13 июля 2017, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Ряд потребителей Ирафского района, финансируемых из республиканского бюджета, были ограничены в потреблении электроэнергии за долги. В числе самых крупных должников - Управление культуры АМС Ирафского района (задолженность на 1 июня 2017 г. – 118 тыс. руб.). Кроме того, в списки диспетчерского отдела АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») на отключение попали АМС Хазнидонского сельского поселения (103 тыс. руб.), АМС Чиколинского сельского поселения (102 тыс. руб.), АМС Ново-Урухского сельского поселения (68 тыс. руб.), АМС Советского сельского поселения (67 тыс. руб.), АМС Сурх-Дигорского сельского поселения (51 тыс. руб.), АМС Средне-Урухского сельского поселения (37 тыс. руб.), АМС Ирафского района (35 тыс. руб.), АМС Ахсарисарского сельского поселения (28 тыс. руб.), АМС Махческого сельского поселения (28 тыс. руб.), АМС Задалеского сельского поселения (17 тыс. руб.).

По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбека Хаблиева, ситуация с неплатежами бюджетных организаций Ирафского района с начала года не из лучших, что настораживает энергетиков. «Мы ведем постоянный диалог с руководством района и сельских администраций, но когда сумма задолженностей достигает критических значений, вынуждены прибегать к крайним мерам», - пояснил Хаблиев.

Режим ограниченного потребления электроэнергии продлится до момента полного погашения задолженностей потребителями.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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