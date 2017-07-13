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Отраслевые новости: Россия

Тренировочные полигоны Worldskills Russia в межрегиональных центрах компетенций откроют осенью 2017 года

Тренировочные полигоны Worldskills Russia в межрегиональных центрах компетенций откроют осенью 2017 года

13 июля 2017, 17:40
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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Планы по развитию Межрегиональных центров компетенций (МЦК) обсуждались сегодня на заседании Координационного совета Министерства образования и науки РФ. Передача готовых тренировочных полигонов Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запланирована на сентябрь-октябрь 2017 года.

Каждый МЦК состоит из двух структурных подразделений – учебного центра и тренировочного полигона. Тренировочный полигон станет базой для подготовки российской сборной к национальным и международным чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills. В учебном центре МЦК будет проводиться тестирование новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и разработка экспериментальных образовательных программ подготовки по 50 компетенциям WorldSkills. Главная задача учебного центра – внедрение в систему среднего профессионального образования лучших практик подготовки кадров.

Напомним, в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по результатам открытых публичных конкурсов были выбраны 7 межрегиональных центров компетенций (МЦК):

  • Тюменская область – МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг;
  • Московская область – МЦК в области строительства;
  • Республика Татарстан – МЦК в области информационных и коммуникационных технологий;
  • Ульяновская область – МЦК в области обслуживания транспорта и логистики;
  • Республика Чувашия – МЦК в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»);
  • Свердловская область и Хабаровский край – МЦК
    в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»).

На базе МЦК проводятся курсы повышения квалификации, планово-аналитические сессии, семинары, мастер-классы, основанные на лучших практиках подготовки кадров по 50 компетенциям WorldSkills. На сегодняшний день повышение квалификации в МЦК прошли более 3,5 тысяч человек. Кроме этого, МЦК является площадкой подготовки команд к участию в региональных и национальных чемпионатах Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Компания: WorldSkills Russia

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