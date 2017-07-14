Apex-CAES разработал систему хранения энергии ветра под землей

Технология аккумулирования энергии с помощью сжатого воздуха существует уже несколько десятилетий, однако пока ее нельзя назвать экономически выгодной. Изменить ситуацию намерен американский стартап Apex-CAES, который планирует накапливать ветровую энергию под землей и сокращать потребление электричества от традиционных источников.



Техасский стартап Apex-CAES планирует собрать $500 млн на создание подземной системы хранения ветровой энергии в городе Палестин. Компания будет использовать электроэнергию от сети ночью, когда она стоит максимально дешево, и закачивать сжатый воздух в подземную пещеру-хранилище. В периоды наибольшего спроса на электричество энергию будут выпускать — при прохождении через турбины, система будет вырабатывать электроэнергию.



Установки появятся рядом с пятью существующими кавернами-газохранилищами. Сжатый воздух будет активировать турбины мощностью 317 мегаватт, способные вырабатывать 15 000 МВт*ч электроэнергии за два дня без подзарядки.



Хранение энергии в пещерах со сжатым воздухом более выгодно, чем хранение энергии в системе с литий-ионными аккумуляторами. Строительство пещер в соленосных толщах стоит дешевле батарей, к тому же система может заполнять пещеру сжатым воздухом одновременно с выработкой электричества — один процесс не мешает другому. Houston Chronicle сравнивает такие системы с плотинами ГЭС.



Ранее считалось, что подобные системы экономически невыгодны. Разница между ценой в период низкого и высокого спроса недостаточно велика, чтобы на этом заработать. Однако в Техасе с его оптовым рынком электроэнергии и использованием ветровой генерации ночью у Apex-CAES есть шансы на успех. Общая мощность ветрогенераторов в штате составляет 19 гигаватт, но к 2020 это число вырастет на 10 гигаватт. Компания надеется, что со временем Техас полностью перейдет на чистую энергию, а техассцы сэкономят на счетах за свет.



Несмотря на это, Apex-CAES будет использовать природный газ. Небольшое количество газа будет использоваться для нагревания воздуха и оптимизации работы турбин.



Похожую систему строят в Норвегии. В рамках проекта RICAS 2020 европейские ученые и инженеры при поддержке ЕС проводят в стране испытания нового типа хранилища энергии в пещерах со сжатым воздухом. За счет умной системы хранения тепла, вырабатываемого на этапе сжатия воздуха, ученые надеются повысить эффективность установки до 70-80%. Аналогичная установка также используется в Канаде.



Источник: Хайтек.

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