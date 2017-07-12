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Пресс-релизы

Атомэнергомаш развивает сотрудничество с малым и средним бизнесом

Атомэнергомаш развивает сотрудничество с малым и средним бизнесом

14 июля 2017, 17:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» в Красноярске принял участие в совещании по вопросу расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к государственным закупкам. Мероприятие проходило с участием представителей «Росатома», АО «Корпорация МСП» при поддержке ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» и администрации Красноярского края.

Во время встречи были рассмотрены вопросы участия предприятий МСП в открытых электронных закупках крупнейших заказчиков России, методологическая и техническая поддержка предприятий МСП со стороны государства и Госкорпорации «Росатом», а также условия проведения «спецторгов», в которых могут принять участие только субъекты МСП.

«Развитие сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса в тех сферах, где это возможно с учетом отраслевой специфики, является важным направлением работы нашей компании, - отметил директор по закупкам АО «Атомэнергомаш» Андрей Синяков.

В совещании также приняли участие Председатель Ассоциации предпринимателей Красноярского края «Центр локализации и импортозамещения», представители Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», а также руководители предприятий малого и среднего бизнеса, предлагающие инновационную продукцию, продукцию отечественного производства в рамках процесса  импортозамещения.

С 01.01.2017 года в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 № 2623-Р АО «Атомэнергомаш» включено в список конкретных заказчиков России, обеспечивающих закупки у субъектов МСП в соответствии с Постановлением правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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