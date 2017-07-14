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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС расчистила 730 га трасс линий электропередачи для защиты от низовых пожаров во Владимирской области

ФСК ЕЭС расчистила 730 га трасс линий электропередачи для защиты от низовых пожаров во Владимирской области

14 июля 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») расчистила 730 га трасс линий электропередачи во Владимирской области от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение работ повышает надежность работы в пожароопасный период Владимирской, Ивановской и Нижегородской энергосистем.

Наибольшие объемы расчистки выполнены на линиях 500 кВ «Владимирская – Радуга Северная», «Владимирская – Радуга Южная», 220 кВ «Заря – Вязники», «Нижегородская ГЭС – Вязники» и «Владимирская – Цветмет». Работы велись при помощи ручных пил, кусторезов, а также механическим способом – с применением мульчеров.

Удаление древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП – одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых ФСК ЕЭС в рамках летней ремонтной кампании. В плане 2017 года предусмотрено расчистить свыше 8,1 тыс. га трасс линий 220-750 кВ на территории Центральной России.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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