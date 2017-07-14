ФСК ЕЭС расчистила 730 га трасс линий электропередачи для защиты от низовых пожаров во Владимирской области

Обзорная статья
14 июля 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») расчистила 730 га трасс линий электропередачи во Владимирской области от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение работ повышает надежность работы в пожароопасный период Владимирской, Ивановской и Нижегородской энергосистем.
Наибольшие объемы расчистки выполнены на линиях 500 кВ «Владимирская – Радуга Северная», «Владимирская – Радуга Южная», 220 кВ «Заря – Вязники», «Нижегородская ГЭС – Вязники» и «Владимирская – Цветмет». Работы велись при помощи ручных пил, кусторезов, а также механическим способом – с применением мульчеров.
Удаление древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП – одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых ФСК ЕЭС в рамках летней ремонтной кампании. В плане 2017 года предусмотрено расчистить свыше 8,1 тыс. га трасс линий 220-750 кВ на территории Центральной России.