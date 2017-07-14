Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро" провел рабочую встречу с губернатором Еврейской автономии

МОЭСК присоединяет
14 июля 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
В рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро, Управляющей организацией Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»* получены функции единоличного исполнительного органа** крупнейшей энергосбытовой компании и гарантирующего поставщика электроэнергии на Дальнем Востоке – ПАО «ДЭК». Произошедшие изменения и дальнейшее эффективное развитие Дальневосточной энергетической компании стали одной из главных тем встречи генерального директора АО «ЭСК РусГидро»* Владимира Кимерина и исполнительного директора ПАО «ДЭК» Виктора Милуша с Губернатором Еврейской автономной области Александром Левинталем.
На встрече стороны обсудили общие вопросы развития энергетики на территории Еврейской автономной области и проблемную ситуацию с задолженностью организаций коммунального комплекса ЕАО за потребленные энергоресурсы. Энергетическая система ЕАО требует дальнейшей модернизации - это связано с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей и, соответственно, увеличением объема потребления электрической энергии.
Комментируя результаты встречи, генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин отметил, что решение проблем неплатежей со стороны потребителей невозможно без повышенного внимания со стороны региональных властей, муниципальных органов власти и правоохранительных органов. Имеющаяся задолженность теплоснабжающих предприятий перед ПАО «ДЭК» является одной из основных проблем, которую совместными усилиями энергетиков и Правительства ЕАО необходимо решить к началу ОЗП до которого осталось всего три месяца.
Стоит отметить, что филиал ПАО «ДЭК» - «Энергосбыт ЕАО», осуществляющий обслуживание потребителей на территории ЕАО, свои функции сосредоточит на организации сбыта, перераспределении и учете электроэнергии. При этом филиал усилит линейный персонал предприятия, который непосредственно работает с потребителями. Все вопросы финансовой деятельности будут переданы в центральный аппарат. Такая модель управления сбытовой деятельностью должна привести к оптимизации расходов.
* АО «ЭСК РусГидро» имеет статус субъекта оптового рынка с 28 октября 2011 года. Компания уже осуществляет функции единоличных исполнительных органов ряда энергосбытовых компаний в ценовых зонах РФ, такие как АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».
** Передача полномочий единоличного исполнительного органа осуществлена в рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., целью которой является построение новой модели управления сбытовым бизнесом Группы РусГидро. Управление деятельностью ПАО «ДЭК» в рамках полномочий исполнительного директора с 1 июля осуществляет Виктор Милуш, генеральный директор общества с 2009 года.